Стало відомо, як дрони Північної Кореї обійшли систему ППО, — витік секретних файлів

Згідно з даними, розвідка США оцінює можливості Південної Кореї щодо захисту від дронів Північної Кореї як мінімальні.

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За даними американських військових, Південна Корея надто багато уваги приділяє протиракетній обороні та зовсім забула про захист від безпілотників, повідомляє The Washington Post.

Як результат, наводиться приклад інциденту, коли в грудні минулого року п'ять північнокорейських розвідувальних дронів прилетіли до забороненої зони президентського офісу в Сеулі, а армія Південної Кореї не змогла збити жоден з них.

Президент країни Юн Сок Єль відразу звалив провину на попередника і пообіцяв виділити понад пів мільярда доларів на модернізацію ППО. У плани входять чотири проєкти, спрямовані на зміцнення можливостей ППО, включаючи лазерну зброю для знищення дронів та глушилки для знешкодження менших БПЛА.

Згідно із секретними документами, які потрапили до рук журналістам, США також стежили за діями Північної Кореї та попереджали Південну Корею про можливі атаки. Проте південнокорейська влада не вжила достатніх заходів для посилення своєї оборони та не скоординувала свої дії зі США. У Пентагоні у зв'язку з цим висловили своє занепокоєння з приводу безпеки американських військ та союзників у регіоні та закликали Південну Корею покращити свої здібності у боротьбі з дронами.

Ще один цікавий нюанс у тому, що секретні документи свідчать про прослуховування з боку США своїх південнокорейських колег на тему розгляду запиту США про те, щоб Сеул відправив артилерійські боєприпаси в Україну. Як з'ясувалося із секретних документів, за результатами прослуховування Південна Корея чинила опір цьому, посилаючись на потенційний вплив на торгівлю з Росією і побоюючись, що Москва помститься, допомагаючи Північній Кореї просувати свої програми озброєнь.

Раніше Фокус повідомляв, що Південна Корея може вперше надати Україні військову допомогу, але є умова.