Появился новый дрон M2 с фиксированным крылом: может провести в небе 36 часов (видео)

Беспилотник напечатали на 3D-принтере и запустили в небо. Он способен нести 27 кг полезной нагрузки.

Американская компания по производству беспилотников RapidFlight сообщила, что успешно завершила испытания своего нового БПЛА M2, пишет sUAS News. Этот инновационный дрон напечатан на 3D-принтере, он правел в небе 21 ч, после чего вернулся на землю.

На что способен дрон M2

Инженеры компании утверждают, что таким образом доказали возможность быстрого и масштабного производства дальнобойных дронов, материалы для которых созданы с помощью 3D-печати. Конечно, на специальном принтере напечатали только корпус беспилотника. Сам БПЛА оснащен высокоэффективным двигателем на тяжелом топливе с мощными генераторами для питания различных датчиков и систем связи. Дрон M2 не зависит от взлетно-посадочной полосы и может работать в любой точке мира, помогая военным или спасателям в любой местности выполняя разведывательные функции.

Кроме того, дрон М2 может нести полезную нагрузку в виде оборудования весом до 27 кг. Модульная конструкция M2 упрощает оперативную логистику для замены авионики, двигателей, полезных нагрузок и компонентов самолета, обеспечивая более высокие оперативные показатели при меньших затратах на обслуживание.

В целом, по своим характеристикам, беспилотник способен провести в небе 36 ч без посадки, что является рекордом для дрона созданного с помощью 3D-печати.

Испытания беспилотника M2

"С этим полетом мы показали, что возможно строить высокопроизводительные дроны с низкой стоимостью и в рекордные сроки. Не менее важно то, что мы можем быстро адаптировать дизайн по требованиям любых заказчиков ", — сказал Жан-Шарль Леде, главный технологический директор RapidFlight.

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