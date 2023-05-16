Высокие технологии для ПВО: Германия поставит Украине шесть РЛС TRML-4D

Сумма контракта с немецкой компанией Hensoldt превышает 100 млн евро. Радары быстро обнаруживают 1500 целей в радиусе до 250 км.

Германия хочет произвести 6 радиолокационных систем (РЛС) TRML-4D и передать их Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила 16 мая компания-производитель Hensoldt.

Радары TRML-4D, как говорят в организации, нужны для усиления противовоздушной обороны Украины. Сумма заказа превышает 100 млн евро.

Продукцию отправят Киеву во второй половине года после обучения украинских операторов. Hensoldt поставил Украине несколько РЛС TRML-4D в составе системы ПВО IRIS-T SLM, указали специалисты.

По словам генерального директора Hensoldt Томаса Мюллера дополнительные радары TRML-4D больше укрепят сеть воздушного наблюдения и противовоздушной обороны ВСУ.

"Технология защитит граждан Украины. Мы гордимся тем, что можем доставить столь необходимое оборудование в кратчайшие сроки", — сообщил глава компании.

Радар TRML-4D использует современную радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы. Благодаря этому он быстро находит различные воздушные цели — самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

"Радар обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км", — описали технологию в компании.

Напомним, что в апреле стало известно о поставках четырех РЛС TRML-4D в Украину. ВСУ используют их в составе системы IRIS-T и перехватывают более 90% вражеских самолетов.

Украинские военные также получили радары ieMHR производства RADA Electronic Industries. Технология способна обнаружить истребитель на расстоянии 65 км, а ракеты — 14 км.