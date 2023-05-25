Картонные дроны SYPAQ прославились на войне в Украине: ВСУ получили сотни БПЛА

Легкие беспилотники быстро собираются на поле боя и пролетают до 120 км. Военные научились применять их для решения разных боевых задач.

Австралийская компания SYPAQ поставила армии Украины картонные беспилотников Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS). Главный инженер предприятия Росс Осборн рассказал подробности изданию Janes на 16-й Международной морской и аэрокосмической выставки LIMA 2023.

Он заявил, SYPAQ продала Украине "сотни беспилотных летательных аппаратов", но не раскрыл точное количество. По информации Janes, поставки Corvo украинской армии начались в феврале-марте 2023 года.

Легкий дрон небольших размеров с корпусом из картона и резинок применяется для выполнения разных задач. Сами производители предлагают использовать их для доставки грузов, таких как солдатские пайки, разведки с различными датчиками, ретрансляции сигналов и в качестве "приманки" для противника.

Corvo PPDS разработан компанией SYPAQ в Мельбурне рамках контракта с Центром инноваций в области обороны на сумму $1,1 млн. Создатели учли требования украинских военных и адаптировали конструкцию самолета для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. Corvo перемещается в разобранном виде, быстро собирается на поле боя, может пролететь до 120 км и самостоятельно приземлиться.

По словам Аманды Холт, генерального директора Sypaq, применение Corvo PPDS в Украине значительно увеличило интерес к беспилотнику со стороны военных и гражданских организаций из разных уголков мира, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Операторы нашли много новых способов применения летательного аппарата, которые не предусматривали разработчики.

Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что украинские военные применяют дроны SYPAQ для "смертоносных" миссий. А вот управляющий директор компании Дэвид Висино уверяет: беспилотники предназначены для гуманитарных целей, таких как доставка медикаментов, продуктов питания и воды.

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