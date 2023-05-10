ВСУ получили военные беспилотники CW-40D из Перу: особенности и характеристики (видео)

Китайско-перуанские дроны оснащены передовой оптической системой и предназначены для ведения разведки.

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Компания Diseños Casanave из Перу продала Вооруженным силам Украины беспилотники CW-40D. Об этом сообщает издание Janes, ссылаясь на представителей предприятия.

Diseños Casanave уверяет, что разработала дроны CW-40D в сотрудничестве с китайской фирмой Jouav, а в январе 2023 года поставила их Украине — количество проданных аппаратов не разглашается. Известно, что такие беспилотники вертикального взлета и посадки предназначены специально для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. Их стоимость составляет около $155 тыс., в комплект также входят программное обеспечение EagleMap от Jouav, портативный планшет TC200 и портативную наземную станцию ​​управления с двойным экраном типа GCS-303.

Камера дорна CW-40D от Disenos Casanave Фото: Twitter

Модель CW-40D оснащена неподвижным крылом и четырехтактным гибридным двигателем, работающим на бензине и электричестве. На нее также поставили камера MG170E с электрооптическим датчиком, объективами с двойным полем зрения, разрешением видео 1080p при частоте 50 Гц, 30-кратным зумом, инфракрасным датчиком с разрешением 640 × 512 и датчиком измерением расстояния на 50–4000 м (его точность около 2 м). Встроенная амортизационная и иннерциально-стабилизированная турельная системы сохраняют изображение четким во время полета.

Характеристики беспилотника CW-40D:

длина — 2,4 м;

размах крыла — 4,4 м;

взлетная масса — 45 кг;

дальность связи — до 200 км;

максимальная скорость — 150 км/ч;

максимальная высота — 6500 м;

продолжительность полета — 10 ч;

сопротивление ветру — до 17,1 м/с.

Недавно стало известно, что ВСУ получили от США более 1000 дронов Switchblade. Они позволяют уничтожать российские войска с высокой точностью.

В марте стало известно, что Австралия передала Украине картонные дроны Corvo PPDS от компании SYPAQ. Эти легкие беспилотники очень легкие и могут преодолевать расстояние до 120 км.