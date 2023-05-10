ЗСУ отримали військові безпілотники CW-40D з Перу: особливості та характеристики (відео)

Китайсько-перуанські дрони оснащені передовою оптичною системою та призначені для ведення розвідки.

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Компанія Diseños Casanave із Перу продала Збройним силам України безпілотники CW-40D. Про це повідомляє видання Janes, посилаючись на представників підприємства.

Diseños Casanave запевняє, що розробила дрони CW-40D у співпраці з китайською фірмою Jouav, а у січні 2023 року поставила їх Україні — кількість проданих апаратів не розголошується. Відомо, що такі безпілотники вертикального зльоту та посадки призначені спеціально для ведення розвідки, спостереження та розвідки. Їхня вартість складає близько $155 тис., в комплект також входять програмне забезпечення EagleMap від Jouav, портативний планшет TC200 та портативна наземна станція управління з подвійним екраном типу GCS-303.

Камера дорна CW-40D від Disenos Casanave Фото: Twitter

Модель CW-40D оснащена нерухомим крилом та чотиритактним гібридним двигуном, що працює на бензині та електриці. На неї також поставили камера MG170E з електрооптичним датчиком, об'єктивами з подвійним полем зору, роздільною здатністю відео 1080p при частоті 50 Гц, 30-кратним зумом, інфрачервоним датчиком з роздільною здатністю 640 × 512 та датчиком вимірюванням відстані на 50–4000 м (його точність близько 2 м). Вбудована амортизаційна та іннерційно-стабілізована турельна системы зберігають зображення чітким під час польоту.

Характеристики безпілотника CW-40D:

довжина — 2,4 м;

розмах крила — 4,4 м;

злітна маса — 45 кг;

дальність зв'язку – до 200 км;

максимальна швидкість — 150 км/год;

максимальна висота — 6500 м;

тривалість польоту — 10 год;

опір вітру — до 17,1 м/с.

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ отримали від США понад 1000 дронів Switchblade. Вони дають змогу знищувати російські війська з високою точністю.

У березні стало відомо, що Австралія передала Україні картонні дрони Corvo PPDS від компанії SYPAQ. Ці легкі безпілотники дуже легкі та можуть долати відстань до 120 км.