"Спрятать нереально": дроны ВСУ заставили россиян разбирать средства РЭБ

Россия обладает одними из самых лучших технологий в сфере радиоэлектронной борьбы, но украинцы научились уничтожать комплексы. Оккупантам приходится идти на хитрости.

Россияне вынуждены убирать комплексы радиоэлектронной борьбы с фронтов из-за высокой эффективности дронов, которые применяют защитники Украины. Об этом в Facebook написал украинский специалист по радиосвязи Сергей Флэш.

Эксперт подчеркнул, что считает российские технологии РЭБ самыми сильными в мире. У оккупантов много десятки разновидностей комплексов, которые собраны на базе колесных машины или гусеничных тягачей, а также в 90% совместимы с радиоэлектронной разведкой — то есть могут не только подавлять, но и обнаруживать устройства. Вот только пользоваться своими технологиями на войне в Украине россиянам стало очень сложно.

"Как же БПЛА изменили всю войну… Сейчас спрятать это на фронтах от нашей украинской аэроразведки нереально. У меня пилоты порой спрашивают, что за ноутбук в руках россиянина, куда уж там машину укрыть. С дронов все видно, а наша арта не медлит. Поэтому, все это "богатство" оборонки и всю эту мощь техники РЭБ россияне вынуждены убирать с фронтов подальше", — объяснил Сергей Флэш.

Он добавил, что российские военные пытаются найти выход и положения, например, разбирают комплексы РЭБ на части в попытке сделать их более мобильными и менее заметными с воздуха. Кроме того, армия РФ активно закупают и внедряют переносные системы, такие как "Репейник", "Серп" или "Стриж".

Ранее ВСУ показали уничтожение российской РЛС "Репейник". Такое оборудование предназначено для обнаружения небольших дронов, которые летают на расстоянии до 10 км и высоте до 5 км.

В Украине также заметили новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж". Один из таких комплексов удалось уничтожить на Лиманско-Купянском направлении. "Стриж-3" в автоматическом режиме следит за появлением дронов, а также подавляет их систему навигации.

Писали также о новом комплексе радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5", который испытали в России. По словам разработчиков, он может подавлять гражданские и военные БПЛА в пяти диапазонах частот от 900 МГц до 5,8 ГГц.