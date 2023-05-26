"Отмена" Huawei и ZTE может обойтись Украине в миллиарды долларов: мнение эксперта

В совете по Нацбезопасности и обороне рассматривают рекомендацию о запрете использования китайских технологий для операторов и провайдеров.

Как известно, Китай не первый раз обвиняют в попытках шпионажа с помощью своего телекоммуникационного оборудования. США активно вводит санкции против китайских компаний, а Huawei пострадала от американских санкций больше всего. Европа тоже активно поднимает вопрос о замене телекоммуникационного оборудования КНР на проверенных временем, пусть и более дорогих, поставщиков — Nokia и Ericsson. В связи с этим СНБО прислал запрос в Минцифры о подобной ситуации с телеком-оборудованием в Украине.

Медиа Dev.ua опубликовало интервью с директором департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрием Мациком на тему восстановления инфраструктуры после атак ВС РФ.

оказывается 70% сетевого оборудования в Украине из Китая Фото: Скриншот из Telegram

Китая подмял под себя сети Украины

На конференции НКЕК операторы не скрывали, что украинский телеком строился не без китайских технологий. Причина проста: удобоваримая цена. Нужно учитывать и то, что телекоммуникационные сети не строятся по щелчку пальцев – это многолетний путь внедрения, и раньше в сотрудничестве с Китаем никто не видел никаких опасностей, даже в США и Европе.

В итоге оказалось, что почти 70% украинских сетей (операторов и провайдеров) так или иначе содержат в себе китайские комплектующие от Huawei и ZTE. При этом, их выбирали не только из-за более низкой стоимости и комфортных "длинных кредитов". Просто операторы никогда не строят свою сеть только на продукции одного бренда. "Для диверсификации рисков используют различные модули разных производителей", — говорит Юрий Мацик. "Например, у "Киевстара" радиомодули могут быть от Huawei, а ядро от Ericsson".

"Укртелеком" много лет назад подписал выгодный контракт с ChinaBank на закупку оборудования Huawei. Китай всегда умел предложить выгодные условия и подкупал "длинной рассрочкой", а в конкурентной среде быстрая модернизация очень важна.

Директор департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик Фото: Минцифры

Два варианта "отмены" Huawei и ZTE

По словам Юрия Мацика, в Минцифры понимают, что с китайское телекоммуникационное оборудованием не стоит использовать для обеспечения функционирования государственной связи. "В этой сфере не должно быть даже намека на какой-либо даже гипотетический риск", — говорит Юрий.

Если, к примеру, завтра СНБО примет решение запретить оборудование КНР в госорганах, то тогда придется срочно все демонтировать и переходить на европейских поставщиков. Технически это не так сложно, главный вопрос в финансах.

Если говорить о частных компаниях и предприятиях, то тут возможны два варианта: полный запрет и "постепенная отмена".

В первом случае все провайдеры и операторы должны будут избавиться от китайского оборудования, но это вряд ли возможно, потому что на это придется потратить не один миллиард долларов.

А второй случай более реалистичный и не такой болезненный – постепенный отказ от продукции КНР. Частным предприятиям будет разрешено оставить все, как есть, но следующие закупки должны будут производиться от европейских поставщиков. Сети постоянно требуют обновления "железа", а значит, через несколько лет, китайское оборудование будет "вымыто" естественным образом.

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