У ВСУ осталось очень мало "Байрактаров" и у них теперь другая роль, — мнение экспертов

По данным западных аналитиков, оккупанты научились сбивать эти дроны и теперь их оставшуюся часть используют для целей разведки.

Если в первые месяцы войны Украина очень успешно применяла турецкие дроны Bayraktar TB2, то теперь их осталось совсем мало, пишет издание Business Insider. Эти большие БПЛА называли "спасителями Украины", но, к сожалению, российские оккупанты научились с ними справляться.

Спустя полтора года военной агрессии России турецкий беспилотники были почти полностью сбиты, а те, что остались, по словам эксперта, переведены в разведывательные задачи.

"Такие большие дроны как TB2 хорошо работают в условиях слабой противовоздушной и радиоэлектронной защиты противника", — сказал изданию Сэмюэл Бендетт, аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа. "Но как относительно медленный и низколетящий БПЛА, он может стать целью для целого ряда хорошо организованных систем ПВО — мы видели это в Ливии и в Нагорном Карабахе".

Россия быстро подтянула уровень и количество систем РЭБ на фронт и с тех пор успешно сбивает и глушит многие украинские беспилотники. "С начала российского вторжения Украина получила 50 беспилотников ТБ2, но к концу 2022 года они практически исчезли с поля боя", отмечает эксперт.

По словам Бендетта, сейчас Украина в основном использует TB2 для целей разведки, наблюдения и рекогносцировки, а не для нападения. Украинские силы используют "современную оптику и датчики дронов, чтобы направлять другие беспилотники для атак, оставаясь вне досягаемости российских систем ПВО и РЭБ", — сказал он.

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