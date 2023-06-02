"Это были не наши дроны": глава СНБО прокомментировал причастность Украины к атаке на Москву

По словам Данилова "Москва – самое защищенное место в России".

В ответ на обвинения России в том, что украинские беспилотники 30 мая атаковали Москву, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о непричастности украинских беспилотников к налету на столицу страны-агрессора, сообщает ТСН.

"Еще раз подчеркну, что мы не имеем к этому никакого отношения. А если они таким образом отрабатывают какие-то для себя операции, то что? Что я могу сказать?" – заявил Данилов, в ответ на вопрос журналистов об этой операции. "И вообще, они ведь сами утверждают, что Москва – самое защищенное место в РФ", — отметил глава СНБО.

Напомним, 30 мая утром Москву якобы атаковало восемь беспилотников, которые "похожи на украинские". По крайней мере так заявляют местные власти, который говорят о повреждении домов и пострадавших.

Ранее Фокус рассказывал о том, что беспилотники для атаки на Москву – неэффективны. Какой лучший ответ на террор Кремля.