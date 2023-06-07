Дроны взорвали подстанцию в Курской области, оставив россиян без света

Как уверяет губернатор Роман Старовойт, ВСУ сбросили на объект взрывчатку, и один рабочий был ранен во время ремонта.

В ночь на 7 июня беспилотники повредили электрическую подстанцию в Курской области, оставив местных жителей без электроснабжения. Губернатор региона Роман Старовойт заявил об этом утром в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, ночью украинские войска сбросили два взрывных устройства на подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района. В результате атаки энергосистема получила значительные повреждения, свет пропал в самом Попово-Лежачи и Теткино, расположенном по соседству.

Энергетики попытались отремонтировать оборудование, но во время работ один из них получил осколочные ранения, вероятно, детонировал один из сброшенных боеприпасов. Мужчину доставили в районную больницу, где он получает медицинскую помощь. Ремонтные бригады продолжат ремонт после того, как саперы проверят и разминируют объект.

23 мая в Курской области дроны совершили подобную атаку на подстанцию в Суджанском районе. В результате взрывов доступа к электроэнергии лишились жители трех сел: Плехово, Гуево и Горналь.

Позже россияне заявили, что сбили в Курской области британский дрон Malloy T150, переделанный под сброс боеприпасов. К нему была прикреплена мина калибра 82-мм, а также ретранслятор, поддерживающий связь с оператором.