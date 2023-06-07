Сорвал эвакуацию: украинский дрон атаковал БТР и поразил много оккупантов (видео)

Группа российских военных пыталась сбежать после подрыва дамбы Каховской ГЭС, но не смогла скрыться от беспилотника.

Воины 126-й отдельной бригады Территориальной обороны из Одессы поразили российский бронетранспортер вместе с оккупантами на борту в Херсонской области. Видеозаписью удара в Telegram поделился украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

По его данным, группа российских военных эвакуировалась на бронетехнике после взрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Дрон-камикадзе, собранный специалистами организации "Эскадрон", догнал оккупантов возле дач в селе Крынки и взорвал.

"Оккупанты понесли потери убитыми и тяжелораненными", — отметил Сергей Стерненко. — "Эвакуировали их дроном в ад".

В ролике можно заметить, что несколько российских солдат ехали сверху на броне, хотя подсчитать их точное количество нельзя из-за низкого разрешения. Вероятнее всего, во время взрыва они получили сильные повреждения.

"Дрон — камикадзе воинов 126 бригады ТРО четко прилетел по скоплению оккупантов, ехавших на броне. Не знаю сколько там двухсотых, но поразило точно всех, а это говорит о том, что десяток п*доров воевать не смогут", — прокомментировал на своем канале народный депутат от "Слуги народа" и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Мысягин.

Ранее писали, как ВСУ уничтожают российские войска с помощью FPV-дронов TORO. Военные сообщают, что из-за регулярных атак оккупанты стали реже использовать дорогую технику на передовой, предпочитая прятать ее в лесах и посадках.

Писали также, что такое FPV-дроны и чем они отличаются от других типов. Беспилотники, которые управляются при помощи очков виртуальной реальности, стали весьма популярным средством ведения войны в Украине.

Недавно эксперт Виктор Таран развеяли мифы от боевых FPV-дронах ВСУ. По его словам, украинские военные применяют такие беспилотники из-за нехватки более дорогих средств вооружения.