"Подводят наших военных": как россияне вычисляют бойцов ВСУ по телефонам (видео)

Технологии РЭР позволяют оккупантам находить и атаковать украинские позиции по скоплению гаджетов. Эксперт рассказал, как от этого уберечься.

После начала полномасштабного вторжения оказалось, что у России очень слабая радиосвязь, но весьма сильная радиэлектронной разведки (РЭР) и борьбы (РЭБ). Военный связист Сергей Флэш в интервью "АрміяInform" рассказал, как оккупанты выслеживают украинских военных в зоне боевых действий.

Как работает радиоэлектронная разведка РФ

Россияне значительно опережает Украину в производстве средств РЭБ и РЭР, в их арсенале не менее 40 комплексов, и они активно применяются на фронте. Главной задачей радиоразведки является поиск скоплений вражеской техники или личного состава, а также штабы и командные пункты для их последующего уничтожения.

"Радиоразведке не интересен один солдат, один телефон, один дрон, не интересен выход в эфир телефона или еще чего-то там", — объяснил Сергей Флэш. — "Человек, который один находится на фронте с радиостанцией, будет зафиксирован, но по нему никто не будет корректировать огонь, потому что никаких ресурсов не хватит".

Поэтому украинским военным очень важно не скапливать радиопередающие устройства в одном месте, а максимально распределять по территории. К примеру, нельзя запускать много беспилотников с одной позиции и включать 4-5 телефонов в одном блиндаже.

Точность обнаружения зависит от количества станций, которые пеленгуют устройства в определенной зоне. Обычно россияне задействуют по 2-3 комплекса РЭР, но иногда ставят одну по направлению. Точность пеленгации составляет от 1,5 до 3 градусов, поэтому в "треугольнике" станций можно легко определить погрешность в зависимости от расстояния до цели:

3 км — 100х100 м;

5 км — 200х200 м;

7 км — 500х500 м.

Как правило, РЭР не может указать оккупантам точку, где именно находится позиция ВСУ, зато ограничивает квадрат для поиска. Туда могут направить дрон с пеленгатором для доразведки местности. Такое оборудование ставят "Орланы" и другие модели БПЛА, хотя применяют нечасто. Чаще используют комплекс "Леер-3", который использует беспилотники "Орлан-10" для поиска мобильных телефонов.

Чем опасен комплекс "Леер-3" для ВСУ

На борту дрона находится ложная базовая станция мобильной связи мощностью 10 Вт. Пролетая над украинскими позициями, она заставляет телефоны подключаться к себе на несколько секунд или минут. Этого достаточно, чтобы россияне получили серийный номер SIM-карт (EMC) и заметили скопление сил. Дальше информация наносится на карту и добавляется в единую базу — так командиры ВС РФ видят, куда перемещаются украинские войска.

"Это именно то, что подводит наших военных, потому что "Орлан" из комплекса "Леер-3" может без проблем летать 15 ч и охватить линию фронта длиной 150 км и 50 км в глубину, может летать очень высоко", — добавил Сергей Флэш.

Роковые ошибки украинских военных

Связист отметил, что бойцы ВСУ в 15 км от фронта или дальше расслабляются, считая себя в относительной безопасности, и включают телефоны. Беспилотник же может обнаружить скопление аппаратов, после чего россияне наносит удары по позиции, могут достать на 40-50 км.

Сергей Флэш также рассказал о частой ошибке украинских военных, которая приводит к значительным потерям. Бойцы одновременно ставят несколько "севших" телефонов на зарядку, а некоторые модели автоматически включаются при подключении к электросети: iPhone, Huawei, Samsung и другие. Согласно внутренним протоколам работы, гаджеты "ловят" мобильную сеть, посылая сигналы на полной мощности. Радиоразведчики из РФ это фиксируют.

"Зарядка обычно где? Там, где есть генератор или электричество. Обычно это командный пункт или узел связи, или еще что-то. Солдат подключил эти зарядки и пошел по своим делам, а через минуту 5-10 телефонов включились и автоматически зарегистрироваилсь в сети. Этот импульс для радиоразведки — просто благо. Они четко понимают, что там есть электричество, значит — это важная точка", — рассказал эксперт.

Чтобы не навлекать вражеский удар, украинским военным на нуле переводить смартфоны в режим полета, отключая любое излучение. Сергей Флэш развеял распространенное заблуждение о том, что нужно вынимать батарейку.

Ранее писали, как российские комплексы "Леер-3" пеленгуют телефоны ВСУ. В его состав входит грузовик "КАМАЗ" и 2-3 беспилотника "Орлан-10", летающих над территорией Украины.