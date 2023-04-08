Дроны пеленгуют телефоны ВСУ: чем опасны комплексы "Леер-3" для украинцев (видео)

Оккупанты с помощью БПЛА фиксируют скопление телефонов на территории Украины, а затем открывают огонь из артиллерии. Чтобы не выдать местоположение, военным нужно вести себя очень осторожно.

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Российские военные показали работу комплекса "Леер-3", который засекает мобильные телефоны украинских военных. Эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш рассказал в Facebook, как можно с ними бороться.

Как написал Сергей Флэш, в комплекс "Леер-3" входит грузовик "КАМАЗ" из 2-3 разведывательных беспилотника "Орлан-10". В автомобиле оборудованы места для операторов, система электропитания и передатчик с антенной. Дроны могут подавлять мобильную связь, но делает это неэффективно из-за низкой мощности, зато хорошо определяют местоположение бойцов ВСУ по телефонам.

На борту "Орлана" установлена ложная базовая станция связи, которая своим сигналом перебивает вышку оператора. Мобильный телефон регистрируется в поддельной сети из-за уязвимости в протоколе безопасности GSM 900 или GSM1800. Абонент видит сеть, но не может никуда позвонить, пока дрон не вылетит за зону действия. В это время россияне видят номер SIM-карты (не путать с номером в сети оператора), серийный номер IMEI и местоположение с точностью до 500-100 метров, а также могут отправлять SMS.

В ролике от Минобороны РФЮ, снятом в Луганской области, оккупанты заявили, что могут выявлять телефоны в сетях GSM, 3G и 4G. Операторы передают артиллерии ВС РФ данные о местоположении трех и больше аппаратов в одно месте, после чего россияне могут вести обстрелы по полученным координатам.

"Оператор говорит, что работа нашего РЭБ, который давит навигацию, мешает работе "Леер-3". Берем на заметку. Но тут я не исключаю умышленную дезинформацию, "Леер-3" умеет ориентироваться кроме GPS еще по сигналам украинский базовых станций мобильной связи", — отметил Сергей Флэш.

Эксперт также обратил внимание, что "Орлану" необходимо облететь определенную территорию для точной пеленгации сигналов. Кроме того, россияне упомянули модули "спуфинга" (подмены сигнала), о которых раньше не было известно. Подтвердилась информация о времени полета до 10 часов и возможности работать в тылу.

"Совет моим военным коллегам: фронт это не пару километров передовой. Не носите телефоны включенными, там куда достает арта. Переводите в режим полета. Надо срочно позвонить или выйти в Signal? Используйте один телефон в один момент времени на участке в 700 метров. Используйте роутеры LTE с раздачей WI FI в блиндаже ( ниже земли). Это видно РЭР, как один телефон", — написал Сергей Флэш.

Еще в марте 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников призвал уничтожать комплексы РЭБ "Леер". Он объяснил, что без них россияне будут уязвимыми для ударов украинской армии.

В мае ВСУ сбили дрон "Орлан-10", который входит в комплекс "Леер-3". Меткий военнослужащий из стрелкового оружия поразил беспилотник в небе над Николаевской областью.