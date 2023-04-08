Дрони пеленгують телефони ЗСУ: чим небезпечні комплекси "Леєр-3" для українців (відео)

Окупанти за допомогою БПЛА фіксують скупчення телефонів на території України, а потім відкривають вогонь із артилерії. Щоб не видати місце розташування, військовим потрібно поводитися дуже обережно.

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Російські військові показали роботу комплексу "Леєр-3", який засікає мобільні телефони українських військових. Експерт з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флеш розповів у Facebook, як можна з ними боротися.

Як написав Сергій Флеш, до комплексу "Леєр-3" входить вантажівка "КАМАЗ" та 2-3 розвідувальних безпілотники "Орлан-10". В автомобілях обладнані місця для операторів, система електроживлення та передавач з антеною. Дрони можуть пригнічувати мобільний зв'язок, але робить це неефективно через низьку потужність, зате добре визначають місце розташування бійців ЗСУ за телефонами.

На борту "Орлана" встановлено хибну базову станцію зв'язку, яка своїм сигналом перебиває вежу оператора. Мобільний телефон реєструється в підробленій мережі через вразливість у протоколі безпеки GSM 900 або GSM1800. Абонент бачить мережу, але не може нікуди зателефонувати, доки дрон не вилетить з зони досяжності. У цей час росіяни бачать номер SIM-картки (не плутати з номером у мережі оператора), серійний номер IMEI та місцезнаходження з точністю до 500-100 метрів, а також можуть надсилати SMS.

У ролику від Міноборони РФЮ, знятому на Луганщині, окупанти заявили, що можуть виявляти телефони в мережах GSM, 3G і 4G. Оператори передають артилерії ЗС РФ дані про місцезнаходження трьох і більше апаратів в одному місці, після чого росіяни можуть вести обстріли за отриманими координатами.

"Оператор каже, що робота нашого РЕБ, яка пригнічує навігацію, заважає роботі "Леєр-3". Беремо на замітку. Але тут я не виключаю навмисну дезінформацію, "Леєр-3" вміє орієнтуватися, окрім GPS, ще за сигналами українських базових станцій мобільного зв'язку. ", — зазначив Сергій Флеш.

Експерт також звернув увагу, що "Орлану" необхідно облетіти певну територію для точної пеленгації сигналів. Крім того, росіяни згадали модулі "спуфінгу" (підміни сигналу), про які раніше не було відомо. Підтвердилася інформація про час польоту до 10 години та можливість працювати в тилу.

"Рада моїм військовим колегам: фронт це не пару кілометрів передовий. Не носіть телефони включеними, там куди дістає арта. Переводьте в режим польоту. Треба терміново зателефонувати або вийти в Signal? Використовуйте один телефон в один момент часу на ділянці 700 метрів. Використовуйте роутери LTE з роздачею WI FI у бліндажі (нижче за землю). Це видно РЕР, як один телефон", — написав Сергій Флеш.

Ще у березні 2022 року міністр оборони України Олексій Рєзніков закликав знищувати комплекси РЕБ "Леєр". Він пояснив, що без них росіяни будуть уразливими для ударів української армії.

У травні ЗСУ збили дрон "Орлан-10", який входить до комплексу "Леєр-3". Влучний військовослужбовець зі стрілецької зброї вразив безпілотник у небі над Миколаївською областю.