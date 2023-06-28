В Японии создали роботов в виде рук Доктора Осьминога: на что они способны (фото, видео)

Руководитель группы разработчиков Масахико Инами считает, что роботические руки станут продолжением человеческого тела и помогут увеличить его потенциал.

В Японии инженеры-роботехники разработали и воплотили в реальность необычное устройство в виде нескольких рук, которые крепятся к спине человека с помощью специальных рюкзаков. Речь об этом идет на сайте роботехнической компании Jizai Arms, которая выпускает экзо-протезы.

Вдохновлялись кукольным театром и ужасами: как разработчики создавали "танцующих киборгов"

"Гибкие руки" или же "танцующих киборгов" создала команда ученых из Токийского университета во главе с Масахико Инами. В комментарии Reuters он рассказал, что создавая роборуки, основывался на идее "дзидзай" — японского термина, который, по его словам, примерно означает автономию и свободу делать все что угодно. Ученые поставили перед собой цель сделать устройство для улучшения возможностей человека.

"Например, как музыкальный инструмент может стать продолжением вашего тела", — объяснил Инами. — "Оно абсолютно не соперник людям, а скорее средство для занятий, которые нам нравятся, такое же, как велосипед. Оно поддерживает нас и может раскрыть творческий потенциал".

Он также сообщил, что на создание "танцующих киборгов" его вдохновили традиционные японские кукольные представления и короткий рассказ писателя Ясунари Кавабата в стиле квази-ужасов о мужчине, который берет руку молодой женщины и проводит с ней ночь.

Что собой представляют гибкие роборуки Arms

Экзо-протезы выпустила японская компания Jizai, работающая в последнее время над проектом цифрового киборга — "свободного тела", в котором в полной мере используются носимые технологии, робототехника и технологии управления.

Так выглядит гибкий протез рук Arms, разработанный японской компанией Jizai

Протезы представляют собой носимую систему, состоящую из базового блока с шестью терминалами и съемной роботизированной руки. Она была разработана для обеспечения социального взаимодействия между несколькими пользователями, например обмена руками, и изучения возможных взаимодействий между цифровыми киборгами в обществе киборгов.

Чтобы показать, как действуют эти гибкие протезы на практике, разработчики сняли небольшой видеоролик. В нем показана танцовщица Аяка Кондо, на спину которой закрепили роботизированные "руки" Arms. Аяка танцует, а гибкие протезы повторяют за ней все движения ее рук.

Чтобы показать, что могут "руки человека-осьминога", создатели попросили двух танцовщиц исполнить танец, надев на спину их разработку

Позже к девушке присоединяется другая танцовщица Рей Ханашима. Девушки начинают исполнять парный танец, во время которого закрепленные на их спинах роботы-руки уже не только повторяют движения каждой танцовщицы, но и взаимодействуют между собой.

К слову, СМИ, которые писали о новинке в сфере протезирования, уже сравнили Arms с "роборуками", которые создал персонаж из вселенной "Человека-паука" Доктор Октавиус ("Доктор Осьминог").

Кто такой Доктор Осьминог

Это суперзлодей, в дальнейшем антигерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics. Героя придумали писатель Стэн Ли, а нарисовал художник Стивен Дитко.

Доктор Осьминог, настоящее имя которого Отто Гюнтер Октавиус, — высокоинтеллектуальный злой ученый, заклятый враг Человека-паука. Популярность и известность приобрел после выхода фильма "Человек Паук-2".

Герой Вселенной Marvel выглядит как коренастый мужчина, одетый в зеленый костюм. На его спине располагаются 4 мощных механических щупальца. С их помощью этот антигерой может сильно избивать и даже калечить своих противников.

Доктор Осьминог способен вращать вокруг себя своими щупальцами словно мельница такими образом, чтобы отразить от себя пули. Также они дают герою возможность перемещаться по стенам.

Напомним, в марте 2023 шестилетней украинке Марине, которой ампутировали ногу после ранение во время обстрела Херсона, установили протез. Без него девочка не могла даже долго сидеть на кровати. Марина стала первым ребенком в Украине, которому провели такую операцию

Кроме того в ноябре 2022 года стало известно, что бионическая рука украинского производства вошла в рейтинг лучших изобретений Time. Робот-протез украинского стартапа Esper Bionics попал на обложку американского журнала. В рейтинге продукт компании появился в категории "Доступность".