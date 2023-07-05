Китай считает, что ударил санкциями по военной электронике США: эксперты оценили ущерб

Китайские эксперты предрекают, что Запад не сможет создавать электронику для военной техники без галлия и германия из КНР.

Ограничения Китая по экспорту галлия и германия может навредить оборонной промышленности США, пишет китайский сайт Global Times. Издание приводит слова китайского эксперта по военной авиации Фу Цяньшао, который уверен: санкции на поставки этих материалов со стороны Пекина сильно ударят по американским военным компаниям, таким как Raytheon и Northrop Grumman.

По его словам, галлий и германий являются основными материалами для изготовления приемно-передающих модулей радаров с активной электронной сканирующей решеткой (АФАР). Такое оборудование широко используется в современных боевых самолетах, военных кораблях и наземных установках.

Так ли важны галлий и германий

В Китае считают, что, сосредоточив на своей территории производства этих металлов на уровне 80%, могут больно ответить на западные санкции, из-за которых сама лишилась доступа к самому современному технологическому оборудованию, необходимому для развития производства процессоров и искусственного интеллекта. После объявления об экспортном контроле на поставки этих металлов за рубеж акции компаний по производству галлия и германия взлетели вверх на 10%. Однако эксперты на Западе видят в этом только кратковременный скачок и не считают, что ограничения на экспорт будут иметь долгосрочные негативные последствия для рынка процессоров и микросхем.

Это галлий и без него невозможно производство современных чипов и микросхем Фото: Фото из открытых источников

Безусловно, без германия и галлия высокотехнологичное производство невозможно, но это абсолютно не уникальные металлы. Они являются побочным сырьем при производстве алюминия. Просто другие страны, борющееся за экологию, стараются максимально сократить промышленные производства, отдавая "грязную работу" в такие страны, как КНР. Однако, Япония, Южная Корея, Россия и Украина производят галлий, в то время как США, Канада, Бельгия и Россия производят германий.

"Как только другие страны, например Германия или США начнут обращать больше внимания на получение галлия и германия, то цена упадет и проблем не будет. Но, конечно, какое-то время Китай сможет бравировать высокой ценой на эти металлы", — говорит Кристофер Экклстоун, руководитель аналитической компании Hallgarten & Co. "То же самое происходило и с другими материалами, такими как сурьма, вольфрам и редкоземельные элементы", — добавил эксперт.

Ранее Фокус писал, что Китай намерен обогнать США в гонке ИИ. Страна тратит огромные деньги на развитие этой отрасли.