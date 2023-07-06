"Кажани", "Лелеки" и не только: ВСУ получат еще 600 новых дронов для контрнаступления
Беспилотники помогут украинским военным выследить и уничтожить оккупантов даже ночью.
"Армия дронов" передала украинским военным на фронт 600 беспилотных летальных аппаратов, чтобы они могли продолжить контрнаступление. Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале в четверг, 6 июля.
Среди БПЛА, которые уже направляются на фронт, есть дроны не только зарубежного, но и украинского производства.
Какие дроны передали на фронт бойцам ВСУ:
- 5 разведывательных комплексов "Лелека";
- 18 ударных дронов "Кажан";
- 423 коптера Matrice;
- 150 коптеров Mavic.
Коптеры Matrice украинские военные используют для обнаружения замаскированных позиций противника. Также они помогают оперативно передавать артиллеристам необходимые координаты. С помощью Mavic бойцы "засекают" военную технику россиян, наблюдают за ее перемещением и корректируют удары.
Украинские дроны "Кажан" эффективны в ночное время суток. Они оснащены камерами с тепловизорами и развивают такую скорость, что ВС РФ не могут их сбить. А разведкомплексы "Лелека" используются для того, чтобы проникнуть в глубокий тыл врага.
Напомним, в конце мая бойцы ВСУ рассказали, какие задание под Бахмутом выполняет дрон "Лелека". Идеальная погода для работы "Лелеки" — солнечная и безоблачная. Тогда беспилотник может подниматься на очень большую высоту и снимать происходящее внизу с помощью хорошего зума, оставаясь незамеченным для противника. Если небо затягивает облаками, дрону приходится снижаться
Кроме того в начале марта военные показали, как работает украинский дрон "Кажан". Беспилотный гексакоптер поднимает и сбрасывает боеприпасы весом до 20 кг, предназначенные для поражения боевой техники и живой силы ВС РФ. Это могут быть 82-мм и 120-мм мины, а также противотанковые мины. Система сброса позволяет "Кажану" устраивать бомбардировки, нанося удары прямо по целям противника, или дистанционно минировать территорию.
5 июля Фокус писал о том, что известно о дронах, которые скоро получат ВСУ. Вскоре украинские военные получат дроны для атаки с воздуха, разведки и ночных операций. Все это поможет успешно провести контрнаступление.