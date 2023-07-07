"Турецкие Bayraktar TB2 спасли Украину": как именно они сорвали планы оккупантов (видео)

По мнению главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута и бригадного генерала ВСУ Алексея Громов эти БПЛА являются украинским стратегическим оружием наравне с ракетами Точка-У.

Когда Россия вторглась в Украину, то их "блицкриг" был нарушен именно благодаря использованию ВСУ беспилотников Bayraktar, считает украинский эксперт по обороне Тарас Чмут. Портал "Мілітарний" приводит слова специалиста, который утверждает, что "если бы не дроны TB2, то первый месяцы войны Украина вряд ли смогла бы выстоять".

По мнению Тараса Чмута, который сегодня возглавляет фонд "Вернись живым" (занимается сбором средств на закупку беспилотников), с помощью Bayraktar TB2 украинские герои наносили массовые стремительные удары по растянувшейся логистике оккупантов. Турецкие дроны уничтожали важнейшую тыловую ценность – топливозаправщики, а также подавляли ПВО армии РФ, что позволило летчикам ВВС Украины наносить удары по военным объектам агрессора.

Эксперт не скрывает, что на сегодня Bayraktar TB2 является таким же стратегическим оружием в армии Украины, как и всем известные ракеты Точка-У. Именно дроны и ракеты способны сдержать наступающие силы противника в современных войнах.

Такое мнение поддерживает и бригадный генерал ВСУ Алексей Громов. Он считает, что турецкие именно беспилотники являются надежным оружием в руках украинских военных.

"Именно благодаря беспилотникам Bayraktar TB2 турецкого производства наши военные получили возможность эффективно вести воздушную разведку, своевременно обнаруживать действия противника и одновременно поражать его объекты", — сказал бригадный генерал.

Бригадный генерал Алексей Громов отмечает, что в начале войны турецкие беспилотники имели большое значение в условиях стремительного продвижения российских оккупационных войск по территории Украины. С помощью Bayraktar TB2 Украина смогла остановить российские орды.

Bayraktar TB2 считается одним из самых популярных и узнаваемых беспилотников в мире. Его даже стал копировать Китай для своих вооруженных сил. И хотя подробных технических характеристик не было предоставлено, но внешне беспилотник полностью повторяет Bayraktar TB2.

Так же Фокус рассказывал, что дроны Bayraktar начнут собирать в Украине. Турецкая компания уже получила все необходимые лицензии. Завод начнет работу в 2025 году.