Один в один как Bayraktar: в Китае представили полную копию турецкого беспилотника (фото)

Подробных технических характеристик не было предоставлено, но внешне беспилотник полностью повторяет бестселлер Bayraktar TB2.

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На китайском авиасалоне в Чжухае представили полную копию турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщает Defense Express.

Компания China Electronics Technology Group Corporation продемонстрировали макет БПЛА, который полностью повторяет турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Китайские инженеры полностью скопировал аэродинамическое решение, форму корпуса, расположение узлов и агрегатов.

[ + – ] Китайский макет беспилотника

Единственное отличие от турецкого БПЛА, заключается в форме концовки крыла, а на верхней части фюзеляжа видны антенны, вероятно, спутниковой навигации и связи. Компания-разработчик — это государственная корпорация со штатом в 180 тысяч сотрудников. Это один из крупнейших производителей оружия в мире.

[ + – ] Bayraktar TB2 Фото: Defense Express

Однако в издании отмечают, что внешняя схожесть китайской разработки не означает такие же возможности. Так как во многом характеристики зависят от оптико-прицельной станции, связи и другим оборудованием и главное — программным обеспечением. Без этого беспилотник не может быть полноценным разведывательно-ударным беспилотным комплексом. Поэтому копирование внешней схожести может не иметь никакого смысла.

Напомним, в Туркменистане впервые применили ударный Bayraktar TB2 в ходе учений. Также в Китае показали первую робота-собаку с автоматическим пулеметом.