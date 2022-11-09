Один в один як Bayraktar: у Китаї представили повну копію турецького безпілотника (фото)

Детальних технічних характеристик не надано, але зовні безпілотник повністю повторює бестселер Bayraktar TB2.

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На китайському авіасалоні в Чжухаї презентували повну копію турецького безпілотника Bayraktar TB2. Про це повідомляє Defense Express.

Компанія China Electronics Technology Group Corporation продемонструвала макет БПЛА, який повністю повторює турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2. Китайські інженери повністю скопіювали аеродинамічне рішення, форму корпусу, розташування вузлів та агрегатів.

[ + – ] Китайський макет безпілотника

Єдина відмінність від турецького БПЛА полягає у формі кінцівки крила, а на верхній частині фюзеляжу видно антени, ймовірно, супутникової навігації та зв'язку. Компанія-розробник — це державна корпорація зі штатом 180 тисяч співробітників. Це один із найбільших виробників зброї у світі.

[ + – ] Bayraktar TB2 Фото: Defense Express

Однак у виданні зазначають, що зовнішня схожість китайської розробки не означає і такі самі можливості. Оскільки багато в чому показники залежать від оптико-прицільної станції, зв'язку та іншого обладнання і головне — програмного забезпечення. Без цього безпілотник не може бути повноцінним розвідувально-ударним безпілотним комплексом. Тому копіювання зовнішньої схожості не може мати сенсу.

Нагадаємо, у Туркменістані вперше застосували ударний Bayraktar TB2 під час навчань. Також у Китаї показали першого робота-собаку з автоматичним кулеметом.