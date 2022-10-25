Із висоти 5 км: Туркменістан уперше застосував ударний Bayraktar TB2

У ході навчань ЗС Туркменістану підняли в небо безпілотник, і він знищив умовну ціль, яка імітувала станцію РЛС.

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У ході масштабних навчань у Туркменістані військові вперше застосували ударний турецький БПЛА Bayraktar TB2. Про це повідомляє "Нейтральний Туркменістан".

На полігонах задіяні різні військові пологи. Повітряні сили Туркменістану вперше виконали завдання знищення наземної цілі. Для цього в повітря підняли ударний безпілотник Bayraktar TB2, який уразив ціль на висоті 5 км і на дистанції 8 км. Умовною ціллю була станція радіолокації.

Крім цього, були відпрацьовані удари зенітної батареї по мішені, яка імітувала літак. Наголошується, що до навчань залучили супутник TurkmenAlem 52E, який в онлайн-режимі транслював дії військ і траєкторію безпілотників. Також до навчань залучили спецназ Міноборони, морську авіацію, включаючи корвет Denizhan, і авіацію. Закуплені "Байрактари" були у 2021 році. Точна кількість БПЛА в армії невідома, але їх показали на параді.

Bayraktar TB2 — ударний безпілотний літальний апарат, який виробляє Туреччина з 2014 року. Час польоту становить до 24 годин, радіус дії — 150 або 300 км. Його максимальна швидкість — 222 км/год. Може нести на собі протитанкові некеровані ракети й авіабомби вагою до 55 кілограмів.

Нагадаємо, Фокус переклав статтю про міжнародний успіх БПЛА "Байрактар", який став настільки популярним, що країнам потрібно ставати в чергу за ним. Також повідомлялося, що Румунія хоче придбати одразу 18 ударних безпілотників "Байрактар ТБ2".