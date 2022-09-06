Міжнародний успіх: попит на "Байрактари" б'є рекорди по всьому світу

Мало яка зброя стає настільки популярною, що країни вишиковуються за нею в чергу. Як не дивно, саме така ситуація склалася з ударним безпілотником Bayraktar TB2.

Ударний БПЛА Bayraktar TB2 уже стоїть на озброєнні або замовлений 24 державами, окрім Туреччини, — це безпрецедентний комерційний успіх. Оскільки Туреччина досі продовжує підписувати нові експортні угоди, немає сумнівів, що Bayraktar TB2 увійде в історію як найуспішніший у світі ударний БПЛА за кількістю як експортних покупців, так і проданих одиниць.

Фокус переклав новий матеріал аналітиків Стейна Мітцера, Юста Оліманса, присвячений зростанню популярності ударного БПЛА Bayraktar TB2.

У цій якості він зараз послідовно обходить двох своїх основних конкурентів на ринку безпілотників — Китай та Ізраїль, чия продукція хоч і привабливіша, ніж дорогі ексклюзивні західні зразки чи неефективні та політично ангажовані іранські, не позбавлена вагомих недоліків. Успіх TB2 не здивує нікого, хто бачив його в бою.

Bayraktar TB2 — чи не перший БПЛА, який поєднав надійність і доступність із вражаючими результатами на полі бою. Саме на цю здатність усі дуже чекають у 21 столітті.

[ + – ] Bayraktar TB2 — чи не перший БПЛА, який поєднав надійність і доступність із вражаючими результатами на полі бою Фото: Baykar Defense

Список БПЛА за кількістю підтверджених країн-покупців

Bayraktar TB2 — 24

General Atomics MQ-9 Reaper — 8

CAIG Wing Loong I — 7

CAIG Wing Loong II — 5

Bayraktar Akıncı — 4

CASC Rainbow CH-4 — 4 (6 із урахуванням країн, які раніше експлуатували цей тип)

CASC Rainbow CH-3 — 4

TAI Anka — 2

Mohajer-6 — 1 (2, включаючи Сили народної мобілізації Іраку)

General Atomics MQ-1 Predator — 1

Lenantek Karayel — 1

CASC Rainbow CH-92A — 1

CASIC WJ-600A/D — 1

Незважаючи на те, що компанія Baykar Tech найвідоміша завдяки розробці TB2, вона виготовляє ще кілька типів БПЛА, популярних на міжнародному ринку. Два з них, БПЛА Bayraktar Mini та Bayraktar Akıncı, надійшли на озброєння чотирьох країн. Інноваційні характеристики Bayraktar Kızılelma також, напевно, забезпечать цій системі міжнародний успіх.

Підтверджені оператори продукції Baykar Tech

Bayraktar TB2

Туреччина [2014], Катар [2019], Лівія [2019], Україна [2019], Азербайджан [2020], Туркменістан [2021], Марокко [2021], Ефіопія [2021], Киргизстан [2021], Пакистан [2022], Джибуті [2022], Буркіна-Фасо [2022], Руанда [2022], Того [2022], Нігер [2022].

Bayraktar Akıncı

Туреччина [2021]

Bayraktar Mini

Туреччина [2007], Катар [2012], Лівія [2020], Україна [2022],

Майбутні оператори продукції Baykar Tech

Bayraktar TB2

Польща [2022], Румунія [невідомо]

Bayraktar TB3

Туреччина [Невідомо]

Bayraktar Akıncı

Азербайджан [2022], Пакистан [2022]

Bayraktar Kızılelma

Туреччина [Невідомо]

Bayraktar VTOL

Туреччина [невідомо]

Перспективні оператори продукції Baykar Tech

Bayraktar TB2

Албанія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина, Великобританія, Ірак, Казахстан, Оман, Індонезія, Ангола, Нігерія.

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