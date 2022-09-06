Міжнародний успіх: попит на "Байрактари" б'є рекорди по всьому світу
Мало яка зброя стає настільки популярною, що країни вишиковуються за нею в чергу. Як не дивно, саме така ситуація склалася з ударним безпілотником Bayraktar TB2.
Ударний БПЛА Bayraktar TB2 уже стоїть на озброєнні або замовлений 24 державами, окрім Туреччини, — це безпрецедентний комерційний успіх. Оскільки Туреччина досі продовжує підписувати нові експортні угоди, немає сумнівів, що Bayraktar TB2 увійде в історію як найуспішніший у світі ударний БПЛА за кількістю як експортних покупців, так і проданих одиниць.
Фокус переклав новий матеріал аналітиків Стейна Мітцера, Юста Оліманса, присвячений зростанню популярності ударного БПЛА Bayraktar TB2.
У цій якості він зараз послідовно обходить двох своїх основних конкурентів на ринку безпілотників — Китай та Ізраїль, чия продукція хоч і привабливіша, ніж дорогі ексклюзивні західні зразки чи неефективні та політично ангажовані іранські, не позбавлена вагомих недоліків. Успіх TB2 не здивує нікого, хто бачив його в бою.
Bayraktar TB2 — чи не перший БПЛА, який поєднав надійність і доступність із вражаючими результатами на полі бою. Саме на цю здатність усі дуже чекають у 21 столітті.
Список БПЛА за кількістю підтверджених країн-покупців
- Bayraktar TB2 — 24
- General Atomics MQ-9 Reaper — 8
- CAIG Wing Loong I — 7
- CAIG Wing Loong II — 5
- Bayraktar Akıncı — 4
- CASC Rainbow CH-4 — 4 (6 із урахуванням країн, які раніше експлуатували цей тип)
- CASC Rainbow CH-3 — 4
- TAI Anka — 2
- Mohajer-6 — 1 (2, включаючи Сили народної мобілізації Іраку)
- General Atomics MQ-1 Predator — 1
- Lenantek Karayel — 1
- CASC Rainbow CH-92A — 1
- CASIC WJ-600A/D — 1
Незважаючи на те, що компанія Baykar Tech найвідоміша завдяки розробці TB2, вона виготовляє ще кілька типів БПЛА, популярних на міжнародному ринку. Два з них, БПЛА Bayraktar Mini та Bayraktar Akıncı, надійшли на озброєння чотирьох країн. Інноваційні характеристики Bayraktar Kızılelma також, напевно, забезпечать цій системі міжнародний успіх.
Підтверджені оператори продукції Baykar Tech
Bayraktar TB2
Туреччина [2014], Катар [2019], Лівія [2019], Україна [2019], Азербайджан [2020], Туркменістан [2021], Марокко [2021], Ефіопія [2021], Киргизстан [2021], Пакистан [2022], Джибуті [2022], Буркіна-Фасо [2022], Руанда [2022], Того [2022], Нігер [2022].
Bayraktar Akıncı
Туреччина [2021]
Bayraktar Mini
Туреччина [2007], Катар [2012], Лівія [2020], Україна [2022],
Майбутні оператори продукції Baykar Tech
Bayraktar TB2
Польща [2022], Румунія [невідомо]
Bayraktar TB3
Туреччина [Невідомо]
Bayraktar Akıncı
Азербайджан [2022], Пакистан [2022]
Bayraktar Kızılelma
Туреччина [Невідомо]
Bayraktar VTOL
Туреччина [невідомо]
Перспективні оператори продукції Baykar Tech
Bayraktar TB2
Албанія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина, Великобританія, Ірак, Казахстан, Оман, Індонезія, Ангола, Нігерія.Важливо