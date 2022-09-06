Международный успех: спрос на "Байрактары" бьет рекорды по всему миру

Мало какое оружие становится настолько популярным, что страны выстраиваются за ним в очередь. Как ни странно, именно такая ситуация сложилась с ударным беспилотником Bayraktar TB2.

Ударный БПЛА Bayraktar TB2 уже стоит на вооружении или заказан 24 государствами, помимо самой Турции, – это беспрецедентный коммерческий успех. Поскольку Турция до сих пор продолжает подписывать все новые экспортные соглашения, нет сомнений, что Bayraktar TB2 войдет в историю как самый успешный в мире ударный БПЛА по количеству как экспортных покупателей, так и проданных единиц.

Фокус перевел новый материал аналитиков Стейна Митцера, Юста Олиманса, посвященный растущей популярности ударного БПЛА Bayraktar TB2.

В этом качестве он сейчас последовательно обходит двух своих основных конкурентов на рынке беспилотников – Китай и Израиль, чья продукция хотя и привлекательнее, чем дорогие эксклюзивные западные образцы или неэффективные и политически ангажированные иранские, не лишена весомых недостатков. Успех TB2 не удивит никого, кто видел его в бою.

Bayraktar TB2 – едва ли не первый БПЛА, объединивший надежность и доступность с впечатляющими результатами на поле боя. Именно эту способность все очень ждут в 21 веке.

[ + – ] Bayraktar B2 – едва ли не первый БПЛА, объединивший надежность и доступность с впечатляющими результатами на поле боя Фото: Baykar Defense

Список БПЛА по количеству подтвержденных стран-покупателей

Bayraktar TB2 — 24

General Atomics MQ-9 Reaper — 8

CAIG Wing Loong I — 7

CAIG Wing Loong II — 5

Bayraktar Akıncı — 4

CASC Rainbow CH-4 — 4 (6 с учетом стран, ранее эксплуатировавших этот тип)

CASC Rainbow CH-3 — 4

TAI Anka — 2

Mohajer-6 — 1 (2, включая Силы народной мобилизации Ирака)

General Atomics MQ-1 Predator — 1

Lenantek Karayel — 1

CASC Rainbow CH-92A — 1

CASIC WJ-600A/D — 1

Несмотря на то, что компания Baykar Tech наиболее известна благодаря разработке TB2, она производит еще несколько типов БПЛА, популярных на международном рынке. Два из них, БПЛА Bayraktar Mini и Bayraktar Akıncı, поступили на вооружение четырех стран. Инновационные характеристики Bayraktar Kızılelma также наверняка обеспечат этой системе международный успех.

Подтвержденные операторы продукции Baykar Tech

Bayraktar TB2

Турция [2014], Катар [2019], Ливия [2019], Украина [2019], Азербайджан [2020], Туркменистан [2021], Марокко [2021], Эфиопия [2021], Кыргызстан [2021], Пакистан [2022], Джибути [2022], Буркина-Фасо [2022], Руанда [2022], Того [2022], Нигер [2022]

Bayraktar Akıncı

Турция [2021]

Bayraktar Mini

Турция [2007], Катар [2012], Ливия [2020], Украина [2022],

Будущие операторы продукции Baykar Tech

Bayraktar TB2

Польша [2022], Румыния [неизвестно]

Bayraktar TB3

Турция [Неизвестно]

Bayraktar Akıncı

Азербайджан [2022], Пакистан [2022]

Bayraktar Kızılelma

Турция [Неизвестно]

Bayraktar VTOL

Турция [неизвестно]

Перспективные операторы продукции Baykar Tech

Bayraktar TB2

Албания, Болгария, Финляндия, Латвия, Литва, Словакия, Венгрия, Великобритания, Ирак, Казахстан, Оман, Индонезия, Ангола, Нигерия.

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