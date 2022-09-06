Международный успех: спрос на "Байрактары" бьет рекорды по всему миру
Мало какое оружие становится настолько популярным, что страны выстраиваются за ним в очередь. Как ни странно, именно такая ситуация сложилась с ударным беспилотником Bayraktar TB2.
Ударный БПЛА Bayraktar TB2 уже стоит на вооружении или заказан 24 государствами, помимо самой Турции, – это беспрецедентный коммерческий успех. Поскольку Турция до сих пор продолжает подписывать все новые экспортные соглашения, нет сомнений, что Bayraktar TB2 войдет в историю как самый успешный в мире ударный БПЛА по количеству как экспортных покупателей, так и проданных единиц.
Фокус перевел новый материал аналитиков Стейна Митцера, Юста Олиманса, посвященный растущей популярности ударного БПЛА Bayraktar TB2.
В этом качестве он сейчас последовательно обходит двух своих основных конкурентов на рынке беспилотников – Китай и Израиль, чья продукция хотя и привлекательнее, чем дорогие эксклюзивные западные образцы или неэффективные и политически ангажированные иранские, не лишена весомых недостатков. Успех TB2 не удивит никого, кто видел его в бою.
Bayraktar TB2 – едва ли не первый БПЛА, объединивший надежность и доступность с впечатляющими результатами на поле боя. Именно эту способность все очень ждут в 21 веке.
Список БПЛА по количеству подтвержденных стран-покупателей
- Bayraktar TB2 — 24
- General Atomics MQ-9 Reaper — 8
- CAIG Wing Loong I — 7
- CAIG Wing Loong II — 5
- Bayraktar Akıncı — 4
- CASC Rainbow CH-4 — 4 (6 с учетом стран, ранее эксплуатировавших этот тип)
- CASC Rainbow CH-3 — 4
- TAI Anka — 2
- Mohajer-6 — 1 (2, включая Силы народной мобилизации Ирака)
- General Atomics MQ-1 Predator — 1
- Lenantek Karayel — 1
- CASC Rainbow CH-92A — 1
- CASIC WJ-600A/D — 1
Несмотря на то, что компания Baykar Tech наиболее известна благодаря разработке TB2, она производит еще несколько типов БПЛА, популярных на международном рынке. Два из них, БПЛА Bayraktar Mini и Bayraktar Akıncı, поступили на вооружение четырех стран. Инновационные характеристики Bayraktar Kızılelma также наверняка обеспечат этой системе международный успех.
Подтвержденные операторы продукции Baykar Tech
Bayraktar TB2
Турция [2014], Катар [2019], Ливия [2019], Украина [2019], Азербайджан [2020], Туркменистан [2021], Марокко [2021], Эфиопия [2021], Кыргызстан [2021], Пакистан [2022], Джибути [2022], Буркина-Фасо [2022], Руанда [2022], Того [2022], Нигер [2022]
Bayraktar Akıncı
Турция [2021]
Bayraktar Mini
Турция [2007], Катар [2012], Ливия [2020], Украина [2022],
Будущие операторы продукции Baykar Tech
Bayraktar TB2
Польша [2022], Румыния [неизвестно]
Bayraktar TB3
Турция [Неизвестно]
Bayraktar Akıncı
Азербайджан [2022], Пакистан [2022]
Bayraktar Kızılelma
Турция [Неизвестно]
Bayraktar VTOL
Турция [неизвестно]
Перспективные операторы продукции Baykar Tech
Bayraktar TB2
Албания, Болгария, Финляндия, Латвия, Литва, Словакия, Венгрия, Великобритания, Ирак, Казахстан, Оман, Индонезия, Ангола, Нигерия.Важно