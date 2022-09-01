Румунія хоче купити відразу 18 ударних БПЛА Bayraktar TB2 (фото)

Міноборони Румунії хоче закупити турецькі безпілотники для реалізації цілей із трансформації армії до 2040 року.

Міністерство оборони Румунії наполягає на виділенні парламентом коштів для закупівлі трьох безпілотних комплексів Bayraktar TB2. Про це повідомляє Defense Romania.

Комплекси з безпілотниками будуть призначені для структур Сухопутних військ, що діють в оперативній обстановці. Вартість придбання може становити 300 млн доларів. До нього увійдуть 18 безпілотників у складі 3 комплексів, навчання спеціалістів і матеріально-технічну підтримку. Точну вартість контракту буде обґрунтовано після уточнення всіх процедур.

[ + – ] Складання БПЛА "Байрактар" ТБ2

"Завдяки цьому придбанню розширять ситуаційну поінформованість і підвищать вогневу потужність Збройних сил країни", — зазначається в супровідному документі для парламентаріїв.

"Байрактари" націлені на реалізацію цілей можливостей у межах оборонного планування НАТО й Програми трансформації армії Румунії до 2040 року. До того ж у виданні наголошують, що у Міноборони сподіваються вирішити питання з придбанням БПЛА для армії протягом трьох тижнів.

Нагадаємо, Baykar завершили складання другого прототипа безпілотника-винищувача Bayraktar Kizilelma.

Раніше гендиректор Baykar заявив, що постачання "Байрактарів" у Росію виключене.