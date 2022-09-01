Румыния хочет закупить сразу 18 ударных БПЛА Bayraktar TB2 (фото)

Минобороны Румынии хочет закупить турецкие беспилотники для реализации целей по трансформации армии до 2040 года.

Министерство обороны Румынии настаивает на выделении парламентов средств для закупки 3 беспилотных комплексов Bayraktar TB2. Об этом сообщает Defense Romania.

Комплексы с беспилотниками будут предназначены для структур Сухопутных войск, которые действуют в оперативной обстановке. Стоим приобретения может составить 300 млн долларов. В нее войдут 18 беспилотников в составе 3 комплексов, обучение специалистов и материально-техническую поддержку. Точная стоимость контракта будет обоснована после уточнения всех процедур.

[ + – ] Сборка БПЛА "Байрактар" ТБ2

"Благодаря этому приобретению будет расширена ситуационная осведомленность и повышена огневая мощность Вооруженных сил страны", — указывается в сопроводительном документе для парламентариев.

"Байрактары" нацелены на реализацию целей возможностей в рамках оборонного планирования НАТО и Программы трансформации армии Румынии до 2040 года. При этом в издании отмечают, что в Минобороны надеются решить вопрос с приобретением БПЛА для армии в течение трех недель.

Напомним, Baykar завершили сборку второго прототипа беспилотника-истребителя Bayraktar Kizilelma.

Ранее гендиректор Baykar заявил, что поставки "Байрактаров" в Россию исключены.