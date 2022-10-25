С высоты 5 км: Туркменистан впервые применил ударный Bayraktar TB2

В ходе учений ВС Туркменистана подняли в небо беспилотник у уничтожил условную цель, имитировавшую станцию РЛС.

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В ходе масштабных учений в Туркменистане военные впервые применили ударный турецкий БПЛА Bayraktar TB2. Об этом сообщает "Нейтральный Туркменистан".

На полигонах задействованы разные роды войск. Воздушные силы Туркменистана впервые выполнили задачу по уничтожению наземной цели. Для этого в воздух подняли ударный беспилотник Bayraktar TB2, который поразил цель на высоте в 5 км и на дистанции в 8 км. Условной целью была радиолокационная станция.

Кроме этого были отработаны удары зенитной батареи по мишени, которая имитировала самолет. Отмечается, что к учениям привлекли спутник TurkmenAlem 52E, который в онлайн-режиме транслировал действия войск и траекторию беспилотников. Также к учениям был привлечен спецназ Минобороны, морская авиация, включая корвет Denizhan и авиация. Закуплены "Байрактары" были в 2021 году. Точное количество БПЛА в армии неизвестно, но их показали на параде.

Bayraktar TB2 — ударный беспилотный летательный аппарат, который производится Турцией с 2014 года. Время полета составляет до 24 часов, радиус действия — 150 или 300 км. Его максимальная скорость — 222 км/ч. Может нести на себе противотанковые неуправляемые ракеты и авиабомбы весом до 55 килограмм.

Напомним, Фокус перевел статью о международном успехе БПЛА "Байрактар", который стал настолько популярным, что странам нужно становиться в очередь за ним. Также сообщалось, что Румыния хочет приобрести сразу 18 ударных беспилотников Байрактар ТБ2.