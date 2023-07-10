В России хотят вооружить дронами все малые корабли: как изменится флот оккупантов

Российская корпорация "Ак Барс" готовы спроектировать новые суда, оборудованные для запуска летающих или морских беспилотников.

В будущем все малые ракетные корабли (МРК) России будут иметь в своем арсенале беспилотные аппараты, заявил журналистам руководитель судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов, сообщает российский сайт "Военное обозрение". Причем среди них будут не только воздушные, но и морские беспилотные системы.

По словам Рената Мистахова, пока что ни один из малых ракетных кораблей не имеет специальных площадок для посадки и запуска БПЛА или морских автономных аппаратов. Зато уже есть помещения. Которые легко переоборудовать под их хранение, правда, опять же, их еще нужно дорабатывать.

Еще одной проблемой является то, что МРК можно оснастить только беспилотниками вертолетного типа (квадрокоптерами), потому что малые корабли имеют ограниченную по длине палубу и запускать с них дроны самолетного типа не всегда возможно. А даже если запустить, то по словам руководителя судостроительной корпорации "Ак Барс", их придется сажать на воду, что несет огромные риски повредить или вообще потерять дорогостоящий БПЛА.

Конструкторы "Ак Барс" собираются модернизировать малые ракетные корабли специальными площадками по бортам суден. Более того, на предприятии даже готовы создавать МРК специально под размещение на них дронов.

Однако хотя бы приблизительные сроки подобной модернизации неизвестны. "Беспилотники на кораблях ВМФ России должны быть. Над этой темой, если нам поручат, мы готовы работать", — говорит Мистахов.

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