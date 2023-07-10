В Китае создают продвинутых роботов с ИИ: где они должны заменить людей

По мнению разработчиков, роботы со встроенными языковыми моделями искусственного интеллекта смогут выполнять несложную работу в сфере электронной коммерции.

ByteDance — материнская компания TikTok — начала разрабатывать роботов, которые впоследствии могут заменить человека на некоторых работах. Об этом сообщает DIGITIMES.

ByteDance начала изучать роботов в 2020 году, и основатель компании Чжан Имин проявил большой интерес к этой области. В настоящее время руководители ByteDance считают, что роботы должны не только работать в паре с существующими предприятиями, но и изучать возможности интеграции с LLM (большими языковыми моделями, — ред.).

Сейчас над созданием робота работает 50 сотрудников компании. Однако в ближайшем будущем состав команды хотят увеличить вдвое.

Компания-разработчик не сообщает какие-либо дополнительные детали о "лингвистическим роботе". Известно только то, что после запуска и успешного тестирования он сможет выполнять несложную работу в сфере услуг электронной коммерции. К примеру, вместо человека он будет сортировать вещи на складе, упаковывать их и транспортировать в пункты выдачи.

Медиа со ссылкой на собственные источники также пишет о том, что материнская компания TikTok негласно соревнуется с Tesla, которая в мае продемонстрировала последние достижения своего робота-гуманоида. Видео показало, что человекоподобный робот может медленно ходить, распознавать и запоминать свое окружение и хватать предметы.

Напомним, в сентябре 2021 года медиа писали о том, что в Китае создали ездового и говорящего робота-единорога. Little White Dragon получит способность говорить, менять выражение лица, реагировать на движения и прикосновения человека, и отвечать.

А в феврале 2021 года стало известно, что Panasonic создала говорящего кота для одиноких людей. Робот самостоятельно не передвигается, но может вертеться из стороны в сторону, умеет шевелить хвостом, а также общаться на японском языке. Также робокот умеет пукать.