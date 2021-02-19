Panasonic создала говорящего кота для одиноких людей

Робот обучен шевелить хвостом, стрелять глазами и даже склонен к метеоризму.

Японская компания Panasonic представила робота-кота на своей краудфандинговой платформе. "Умная" игрушка получила имя Nicobo.

Согласно данным gizmodo.com, предзаказ на приобретение гаджета оформили 320 человек, поэтому первая партия составит 320 экземпляров. Стоит новинка недешево — $360. Столь высокую цену можно оправдать эксклюзивностью продукта, потому как в рознице он продаваться не будет, а значит, ставить на конвейер его не планируют. Но на этом траты не заканчиваются: владельцы робокота будут тратить на его содержание $10 ежемесячно — такова плата за обновление программного обеспечения.

[ + – ] Демонстрация возможностей робокота Nicobo

Nicobo относится к разряду роботов-компаньонов, задача которых развлекать своих владельцев и скрашивать их одиночество. По своему дизайну он напоминает робота Qoobo, а по функционалу — на Moflin обновленную версию которого разработчики презентовали на выставке CES 2021. В отличие от Qoobo, Nicobo имеет глаза, которые фокусируют взгляд. Игра глазами делает котика более эмоциональным.

Робот самостоятельно не передвигается, но может вертеться из стороны в сторону, умеет шевелить хвостом, а также общаться на японском языке. Алгоритмы ИИ позволяют ему поддержать простую светскую беседу. По какой-то непонятной причине в Panasonic решили добавить еще одну фишку — склонность к метеоризму. Иными словами, Nicobo способен пукать. Таким образом он привлекает внимание юзера к своей персоне или дает понять, что обижен.

Гаджет оснащен сенсорами, благодаря которым может отличить нежные прикосновения от ударов, на что реагирует соответствующим образом. Интегрированные датчики освещенности регулируют его поведение: при ярком солнечном свете робот "засыпает", но с наступлением темноты — просыпается, как реальный кот. И, конечно, "на борту" у него имеются микрофоны и камеры для распознавания голоса и лица хозяина.

[ + – ] Робот от Panasonic должен помочь людям справляться со стрессом

Как и Moflin, и Qoobo, Nicobo является роботом-антистрессом и рекомендуется одиноким людям. Ученые уверены, что такие "е-питомцы" помогут справиться с тревожностью и уменьшить стресс.

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