Panasonic створила кота, який говорить, для самотніх людей

Робот навчений ворушити хвостом, стріляти очима і навіть схильний до метеоризму.

Японська компанія Panasonic представила робота-кота на своїй краудфандінговой платформі. "Розумна" іграшка отримала ім'я Nicobo.

Згідно даним gizmodo.com, передзамовлення на придбання гаджета оформили 320 осіб, тому перша партія складе 320 примірників. Коштує новинка недешево — $360. Настільки високу ціну можна виправдати ексклюзивністю продукту, оскільки роздрібно він продаватися не буде а отже ставити на конвеєр його не планують. Але на цьому витрати не закінчуються: власники робокота витрачатимуть на його утримання $10 щомісяця — така плата за оновлення програмного забезпечення.

[ + – ] Демонстрація можливостей робокота Nicobo

Nicobo відноситься до розряду роботів-компаньйонів, завдання яких розважати своїх власників і прикрашати їх самотність. За своїм дизайном він нагадує робота Qoobo, а за функціоналом — на Moflin, оновлену версію якого розробники презентували на виставці CES 2021. На відміну від Qoobo, Nicobo має очі, які фокусують погляд. Гра очима робить котика більш емоційним.

Робот самостійно не пересувається, але може крутитися з боку в бік, вміє ворушити хвостом, а також спілкуватися японською мовою. Алгоритми ШІ дозволяють йому підтримати просту світську бесіду. З якоїсь незрозумілої причини в Panasonic вирішили додати ще одну фішку — схильність до метеоризму. Іншими словами, Nicobo здатний пукати. Таким чином він привертає увагу користувача до своєї персони або дає зрозуміти, що ображений.

Гаджет оснащений сенсорами, завдяки яким може відрізнити ніжні дотики від ударів, на що реагує відповідним чином. Інтегровані датчики освітленості регулюють його поведінку: при яскравому сонячному світлі робот "засинає", але з настанням темряви — прокидається, як реальний кіт. І, звичайно, "на борту" у нього є мікрофони і камери для розпізнавання голосу і особи господаря.

[ + – ] Робот від Panasonic повинен допомогти людям справлятися зі стресом

Як і Moflin, і Qoobo, Nicobo є роботом-антистресом і рекомендується самотнім людям. Вчені впевнені, що такі "е-вихованці" допоможуть впоратися з тривожністю та зменшити стрес.

Більше цікавого про роботобудування ви можете дізнатися з нашого матеріалу "Хто створює електронних гуманоїдів: хірургів і дослідників, здатних замінити людей".