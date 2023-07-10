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Диджитал

В Китае создают продвинутых роботов с ИИ: где они должны заменить людей

роботы, языковые роботы, роботы гуманоиды
ByteDance разрабатывает языковых роботов, которые могут заменить человека

По мнению разработчиков, роботы со встроенными языковыми моделями искусственного интеллекта смогут выполнять несложную работу в сфере электронной коммерции.

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ByteDance — материнская компания TikTok — начала разрабатывать роботов, которые впоследствии могут заменить человека на некоторых работах. Об этом сообщает DIGITIMES.

ByteDance начала изучать роботов в 2020 году, и основатель компании Чжан Имин проявил большой интерес к этой области. В настоящее время руководители ByteDance считают, что роботы должны не только работать в паре с существующими предприятиями, но и изучать возможности интеграции с LLM (большими языковыми моделями, — ред.).

Сейчас над созданием робота работает 50 сотрудников компании. Однако в ближайшем будущем состав команды хотят увеличить вдвое.

Компания-разработчик не сообщает какие-либо дополнительные детали о "лингвистическим роботе". Известно только то, что после запуска и успешного тестирования он сможет выполнять несложную работу в сфере услуг электронной коммерции. К примеру, вместо человека он будет сортировать вещи на складе, упаковывать их и транспортировать в пункты выдачи.

Медиа со ссылкой на собственные источники также пишет о том, что материнская компания TikTok негласно соревнуется с Tesla, которая в мае продемонстрировала последние достижения своего робота-гуманоида. Видео показало, что человекоподобный робот может медленно ходить, распознавать и запоминать свое окружение и хватать предметы.

Напомним, в сентябре 2021 года медиа писали о том, что в Китае создали ездового и говорящего робота-единорога. Little White Dragon получит способность говорить, менять выражение лица, реагировать на движения и прикосновения человека, и отвечать.

А в феврале 2021 года стало известно, что Panasonic создала говорящего кота для одиноких людей. Робот самостоятельно не передвигается, но может вертеться из стороны в сторону, умеет шевелить хвостом, а также общаться на японском языке. Также робокот умеет пукать.