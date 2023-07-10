У Китаї створюють просунутих роботів зі ШІ: де вони мають замінити людей

На думку розробників, роботи з вбудованими мовними моделями штучного інтелекту зможуть виконувати нескладну роботу у сфері електронної комерції.

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ByteDance — материнська компанія TikTok — почала розробляти роботів, які згодом можуть замінити людину на деяких роботах. Про це повідомляє DIGITIMES.

ByteDance почала вивчати роботів 2020 року, і засновник компанії Чжан Імін виявив неабиякий інтерес до цієї галузі. Наразі керівники ByteDance вважають, що роботи мають не тільки працювати в парі з наявними підприємствами, а й вивчати можливості інтеграції з LLM (великими мовними моделями, — ред.).

Зараз над створенням робота працює 50 співробітників компанії. Однак у найближчому майбутньому склад команди хочуть збільшити вдвічі.

Компанія-розробник не повідомляє будь-які додаткові деталі про "лінгвістичного робота". Відомо тільки те, що після запуску та успішного тестування він зможе виконувати нескладну роботу у сфері послуг електронної комерції. Наприклад, замість людини він сортуватиме речі на складі, упаковуватиме їх і транспортуватиме в пункти видачі.

Медіа з посиланням на власні джерела також пише про те, що материнська компанія TikTok таємно змагається з Tesla, яка в травні продемонструвала останні досягнення свого робота-гуманоїда. Відео показало, що людиноподібний робот може повільно ходити, розпізнавати та запам'ятовувати своє оточення і хапати предмети.

Нагадаємо, у вересні 2021 року медіа писали про те, що в Китаї створили їздового робота-єдинорога, який говорить. Little White Dragon отримає здатність говорити, змінювати вираз обличчя, реагувати на рухи та дотики людини, і відповідати.

А в лютому 2021 року стало відомо, що Panasonic створила кота, який розмовляє, для самотніх людей. Робот самостійно не пересувається, але може крутитися з боку в бік, вміє ворушити хвостом, а також спілкуватися японською мовою. Також робокот вміє пукати.