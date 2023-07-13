Пока только "Альбатросы": пропагандист РФ показал завод по сборке дронов в Елабуге (фото)

По словам Сергея Колясникова, делать беспилотники на предприятие в Татарстане заманивают студентов из разных стран, обещая организовать проезд и жилье.

Некий Сергей Колясников, блогер-пропагандист из России, который ведет телеграм-канал имеющий более 200 тысяч подписчиков, выложил фотоотчет о поездке в Татарстан на завод фирмы "Альбатрос", выпускающей боевые дроны "Альбатрос 5М". Как признался сам блогер, "всех секретов показать не смог, но посмотреть тут есть на что".

Модули для сборки "Альбатрос 5М" Части будущих дронов "Альбатрос 5М" Подгонка частей будущих дронов Обработка корпуса "Альбатрос 5М" Студенты из Африки будут разрабатывать ПО для дронов

В своем обзоре блогер-пропагандист акцентирует внимание, что "Альбатросы" становятся "все более и более отечественными". Так же на одном из фото Сергей Колясников демонстрирует группу африканских студентов, которые собираются работать на этом заводе в рамках секции промышленного программирования.

"Сюда реально как во времена мощи СССР едут студенты из других стран. Единственное, здесь им приходится учить русских язык, но это никого не смущает, едут. Настоящая "Soft power", та самая "мягкая сила", только не в виде болтовни, а реальная", — отмечает Колясников.

По словам, прямо сейчас в "Алабуга Политех" открыт набор людей как на производство БПЛА, так и на программирование дронов и аэронавигацию. Якобы обещают желающих обеспечить жильем и организовать переезд в Татарстан.

Как ранее писало издание Financial Times, Россия и Иран собираются наладить производство дронов Shahed под прикрытием предприятия "Альбатрос" в Елабуге, которое занимается сельскохозяйственными БПЛА. Соучредитель "Альбатроса" Илья Воронков, признался, что поставляет дроны военным. По его словам около 70% частей дронов его компания получает в России и только двигатели из Китая.

Компания "Альбатрос" активно набирает сотрудников — множество объявлений опубликованы в соц-сетях. Работников набирают на такие должности, как "директор по производству БПЛА", "конструктор БПЛА" и "главный технолог БПЛА". В некоторых из них прямо указано, что эта должность включает в себя координацию с Министерством обороны России по вопросам проектирования.

Ранее мы рассказывали, что Россия договорилась с Ираном о запуске производства дронов Shahed в Елабуге. Проект предполагает финансирование в размере 80 млрд рублей. По информации журналистов, в создании завода по производству иранских дронов Shahed в России мог участвовать глава ВТБ Андрей Костин.

Так же мы сообщали, что российские журналисты-расследователи выяснили, как РФ производит дроны Shahed. Оказывается, что "уже во всю собирают". Сейчас дроны-камикадзе на секретном заводе в Елабуге делают из уже готовых комплектующих, но вскоре россияне планируют наладить производство собственных комплектующих и боеголовок.