Украина получила от Дании особые дроны: как они помогут ВСУ при контрнаступлении (видео)

Первые шесть специальных дронов-саперов были переданы Государственной специальной службе транспорта Министерства обороны Украины. Военные уже прошли подготовку и успешно их применяют.

Датские беспилотники для разминирования входят в 11 пакет помощи Украине, сообщил в своем телеграм-канале первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. Они оснащены сканерами, которые обнаруживают магнитные аномалии в земле, воде и ее поверхности. Сообщается, что они способны "увидеть" любые металлические предметы на глубине до трех метров.

Расчет такого комплекса состоит из двух человек – оператора и пилота. Их готовили в Дании в течение трех недель. В настоящее время специалисты и полученные БПЛА уже успешно работают над обнаружением взрывоопасных предметов.

Фото: ГССТ

Напомним, ранее хорватская компания DOK-ING и датская Hydrema договорились с украинскими производителями о локализации производства машин для разминирования в Украине. В конце июня Дания анонсировала 11 пакет помощи для Украины на приобретение боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Его стоимость – около 190 миллионов долларов.

Саперы могут дистанционно разминировать территории с помощью дронов Фото: ГССТ

Дроны позволят украинским саперам дистанционно сканировать территории и определять места со взрывоопасными предметами. Это позволит им работать более безопасно и эффективно. Дроны, переданные Данией Украине, помогут саперам очистить территории от мин, которые были оставлены российскими оккупантами, что ускорит передвижение героев ВСУ для проведения контрнаступления. К сожалению, из-за обширного минирования территорий оно развивается не так быстро, как того ожидали.

Фото: ГССТ

"Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", — заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, технически моменты в виде заминированной территории замедляют украинское контрнаступление и решить этот вопрос более оперативно фактически невозможно.

Ранее Фокус рассказывал, что у украинских саперов прямо на глазах "угнали" дрон за $10 тысяч. Злоумышленник действовал молниеносно и теперь саперы, которые помогают фермерам под Снигиревкой в Николаевской области очистить поля от мин, остались без дорогостоящего БПЛА.