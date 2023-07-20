"Сделает невидимое видимым": в Турции испытали дальнобойный радар нового поколения

Системы ERALP получили технологию распознавания "свой-чужой" с активным наведением по лучу и могут объединяться в одну сеть, покрывая большие расстояния.

В Турции вооруженные силы скоро будут применять радиолокационная система раннего предупреждения ERALP, пишет Daily Sabah. Новую разработку концерна Aselsan представят на предстоящей 16-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF. 2023), которая пройдет в Стамбуле с 25 по 28 июля.

ERALP представляет собой радар нового поколения, работающий в S-диапазоне, который может быть быстро установлен и смонтирован на тактических колесных платформах. Система способна обнаруживать и сопровождать все воздушные цели на очень больших расстояниях. Кроме того несколько систем ERALP могут работать как один радар, делая при этом "невидимое видимым". Разработчик заверяет, что радар превосходит свои аналоги за счет подсистемы распознавания с активным наведением луча.

Чем оснащена система раннего предупреждения ERALP:

цифровая антенна;

модуль, обеспечивающий электронную маршрутизации луча;

приемо-передающий модуль с GaN-структурой.

Систему уже протестировали на одном из объектов. В результате она смогла обнаружить цели на таком расстоянии, которое ранее не было доступно ни одному из ее аналогов в Турции.

Напомним, в конце июня почетный консул Государства Израиль в западном регионе Украины Олег Вишняков рассказал о том, как будет работать израильская система раннего оповещения Red alert в Украине. Подготовка к реализации этого проекта началась еще в начале года.

А в декабре 2022 года жители Киева подписали петицию о том, чтобы их оповещали о воздушной тревоге при помощи СМС. Люди просят обустроить в каждом районе независимые системы оповещения о тревоге. А, если в городе не будет света и интернета, — предупреждать об опасностях с помощью смс-сообщений.