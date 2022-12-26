Киевляне просят оповещать их о воздушной тревоге при помощи СМС (петиция)

Автор инициативы предлагает установить в каждом райне автономные системы оповещения, а в условиях отсутствия света и интернета отравлять горожанам СМС-ки с сообщениями о воздушной тревоге.

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Жители Киева обратились к местным властям с просьбой извещать их о воздушной тревоге с помощью СМС-сообщений. Соответсвующая петиция зарегистрирована на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В настоящее время в условиях отсутствия света, связи и интернета. Люди вообще не знают о воздушной тревоге и рискуют своей жизнью. Есть районы, в которых вообще отсутствуют системы оповещения граждан (громкоговорители), также отсутствуют полицейские патрули для оповещения", — говорится в тексте инициативы.

Автор петиции Елизавета Царюк предлагает установить в каждом районе автономные системы оповещения, которые смогут работать при отключении электроэнергии и разработать формат оповещения на телефон в формате СМС, как в ГСЧС.

[ + – ] Текст петиции

Отметим, для того чтобы городские власти рассмотрели петицию, она должна набрать 6000 голосов. На момент публикации обращение подписали 468 горожан.

Напомним, жители Киева также обратились к КГГА с просьбой отменить комендантский час в новогоднюю ночь. По мнению автора обращения, многие люди будут все равно возвращаться домой от друзей или родственников, а возможность остаться будет не у всех.

Ранее в КГГА рассказали об альтернативных способах вызова скорой помощи в случае проблем со связью. Жители столицы могут воспользоваться резервными номерами "скорой", написать на электронную почту, отправить СМС или обратиться в пункты базирования бригад экстренной медицинской помощи.