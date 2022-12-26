Кияни просять сповіщати їх про повітряну тривогу за допомогою СМС (петиція)

Автор ініціативи пропонує встановити в кожному районі автономні системи оповіщення, а в умовах відсутності світла та інтернету отруювати городянам СМС-ки з повідомленнями про повітряну тривогу.

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Жителі Києва звернулися до місцевої влади з проханням сповіщати їх про повітряну тривогу за допомогою СМС-повідомлень. Відповідну петицію зареєстровано на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Наразі в умовах відсутності світла, зв'язку та інтернету. Люди взагалі не знають про повітряну тривогу та ризикують своїм життям. Є райони, в яких взагалі відсутні системи оповіщення громадян (гучномовці), також відсутні поліцейські патрулі для оповіщення", — йдеться у тексті ініціативи.

Автор петиції Єлизавета Царюк пропонує встановити у кожному районі автономні системи оповіщення, які зможуть працювати при відключенні електроенергії та розробити формат оповіщення на телефон у форматі СМС, як у ДСНС.

[ + – ] Текст петиції

Зазначимо, для того, щоб міська влада розглянула петицію, вона має набрати 6000 голосів. На момент публікації звернення підписали 468 городян.

Нагадаємо, мешканці Києва також звернулися до КМДА з проханням скасувати комендантську годину у новорічну ніч. На думку автора звернення, багато людей все одно повертатимуться додому від друзів чи родичів, а можливість залишитись буде не у всіх.

Раніше в КМДА розповіли про альтернативні способи виклику швидкої допомоги у разі проблем із зв'язком. Мешканці столиці можуть скористатися резервними номерами "швидкої", написати на електронну пошту, надіслати СМС або звернутися до пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги.