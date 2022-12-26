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Кияни просять сповіщати їх про повітряну тривогу за допомогою СМС (петиція)

система оповіщення, петиція, КМДА, смс-повідомлення, повітряна тривога
Фото: opros | Для того, щоб міська влада розглянула петицію, вона має набрати 6000 голосів.

Автор ініціативи пропонує встановити в кожному районі автономні системи оповіщення, а в умовах відсутності світла та інтернету отруювати городянам СМС-ки з повідомленнями про повітряну тривогу.

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Жителі Києва звернулися до місцевої влади з проханням сповіщати їх про повітряну тривогу за допомогою СМС-повідомлень. Відповідну петицію зареєстровано на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Наразі в умовах відсутності світла, зв'язку та інтернету. Люди взагалі не знають про повітряну тривогу та ризикують своїм життям. Є райони, в яких взагалі відсутні системи оповіщення громадян (гучномовці), також відсутні поліцейські патрулі для оповіщення", — йдеться у тексті ініціативи.

Автор петиції Єлизавета Царюк пропонує встановити у кожному районі автономні системи оповіщення, які зможуть працювати при відключенні електроенергії та розробити формат оповіщення на телефон у форматі СМС, як у ДСНС.

система оповіщення, петиція, КМДА, смс-повідомлення, повітряна тривога Fullscreen
Текст петиції

Зазначимо, для того, щоб міська влада розглянула петицію, вона має набрати 6000 голосів. На момент публікації звернення підписали 468 городян.

Нагадаємо, мешканці Києва також звернулися до КМДА з проханням скасувати комендантську годину у новорічну ніч. На думку автора звернення, багато людей все одно повертатимуться додому від друзів чи родичів, а можливість залишитись буде не у всіх.

Раніше в КМДА розповіли про альтернативні способи виклику швидкої допомоги у разі проблем із зв'язком. Мешканці столиці можуть скористатися резервними номерами "швидкої", написати на електронну пошту, надіслати СМС або звернутися до пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги.