Як викликати швидку в Києві, коли немає світла: у КМДА опублікували інструкцію

У разі проблем зі зв'язком мешканці столиці можуть скористатися резервними номерами "швидкої", написати на електронну пошту, надіслати СМС або звернутися до пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги.

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У Київській міській державній адміністрації розповіли про альтернативні способи виклику швидкої допомоги в разі проблем із зв'язком. Інформацію опублікували на офіційному Telegram-каналі КМДА.

Перш ніж вдаватися до альтернативних способів виклику швидкої допомоги, мешканцям української столиці радять набрати номер 103 кілька разів. Якщо спроби не мали успіху, кияни можуть зателефонувати за одним із резервних номерів:

Мобільні:

0672481446

0672481439

0672481438

0672481436

0672481437

0672481435

0672481434

0672481403

0674116176.

Стаціонарні:

235-71-30

235-80-54

235-80-58

235-80-59

234-71-28

234-01-75

235-80-24

235-42-53

235-80-56

234-75-43

234-72-94

Також можна набрати стаціонарні номери локальних підстанцій або пунктів базування бригад "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва":

235-30-57

536-19-11

258-31-90

400-61-12

280-22-49

433-97-47

518-26-88

245-88-15

245-88-16

456-44-77

515-26-07

546-18-76

573-82-83

485-11-18.

Якщо немає мобільного зв'язку, але є інтернет, у КМДА радять звернутися на електронну пошту [email protected] У листі потрібно вказати причину звернення, повну адресу, контактний телефон, ПІБ і вік хворого.

Користувачі компанії "Київстар" можуть викликати "швидку", відправивши СМС-повідомлення на номер 10003. У повідомленні необхідно написати причину виклику, повну адресу, контактний телефон, ПІБ і вік хворого.

Киянам також пропонують підійти до пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги, лікарні, поліції, ДСНС або пунктів обігріву. Крім того, можна спробувати зупинити автомобіль "швидкої", поліції, рятувальників, щоб попросити про допомогу.

Нагадаємо, що в департаменті КМДА спростували повідомлення про евакуацію зі столиці. У Києві збираються обладнати приблизно по 100 пунктів обігріву в кожному районі міста.

Фокус також писав, що через ракетні атаки ЗС РФ столичне метро працює в обмеженому режимі. З цієї причини зупинено електротранспорт у Харкові.

Ще ми писали, що ДТЕК запроваджує жорсткіші обмеження електроенергії в Київській області. Громадяни попереджають, що під час відключення світла сирени повітряної тривоги не працюють.