Графіки не діють: ДТЕК запровадив екстрені відключення електроенергії у Києві (фото)

Більш жорсткі обмеження електроенергії також запроваджуються у Київській області. Водночас КМДА нагадує — під час відключень світла сирени повітряної тривоги не працюють.

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У п'ятницю ввечері, 18 листопада, у Києві запроваджуються екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК "Київські електромережі".

Екстрені відключення електроенергії у Києві 18 листопада запроваджуються за розпорядженням національної енергокомпанії "Укренерго". На такий крок, як сказано у повідомленні, оператор системи передачі енергії пішов для збалансування енергосистеми та запобігання новим аваріям.

У компанії також попереджають, що під час позапланових обмежень погодинні графіки стабілізаційних відключень не діятимуть.

"Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", — йдеться у повідомленні ДПЕК "Київські електромережі".

Пресслужба КМДА також попереджає, що 18 листопада у Києві проводитимуться екстрені відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень недійсні, а через позапланові обмеження у столиці також не працюватимуть сирени повітряної тривоги.

За повідомленнями про можливу загрозу з повітря, як наголошують у КМДА, мешканці Києва можуть стежити у додатку "Київ Цифровий", Telegram-каналі держадміністрації, або за допомогою радіоприймачів — "Київ" 98 FM та "Українське радіо" 105 FM.

[ + – ] 18 листопада діятимуть екстрені відключення електроенергії у Києві

Крім того, екстрені відключення електроенергії було запроваджено у Київській області. Пресцентр компанії ДТЕК "Київські регіональні електромережі" повідомив, що жорсткіші обмеження почали діяти в столичному регіоні також за розпорядженням "Укренерго".

[ + – ] 18 листопада діятимуть екстрені відключення електроенергії у Київській області

Зазначимо, що влада Києва розглядає сценарій повного блекауту. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, в зимовий період через настання холодів збільшується рівень споживання електроенергії, через що на об'єктах енергоінфраструктури можуть статися нові аварії.

Також повідомлялося, що екстрені відключення електроенергії в Україні можуть стати тривалішими. Побутовим споживачам, як попереджали в "Укренерго", необхідно готуватися до найгіршого сценарію з можливим блекаутом, якщо російські війська продовжать завдавати ракетних ударів об'єктам критичної інфраструктури.