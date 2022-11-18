Графики не действуют: ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Киеве (фото)

Более жесткие ограничения электроэнергии также вводятся в Киевской области. В то же время КГГА напоминает — во время отключений света сирены воздушной тревоги не работают.

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В пятницу вечером, 18 ноября, в Киеве вводятся экстренные отключения электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба компании ДТЭК "Киевские электросети".

Экстренные отключения электроэнергии в Киеве 18 ноября вводятся по распоряжению национальной энергокомпании "Укрэнерго". На такой шаг, как сказано в сообщении, оператор системы передачи энергии пошел для сбалансировки энергосистемы и предовтращения новых аварий.

В компании также предупреждают, что во время внеплановых ограничений почасовые графики стабилизационных отключений действовать не будут.

"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", — говорится в сообщении ДТЭК "Киевские электросети".

Пресс-служба КГГА также предупреждает, что 18 ноября в Киеве будут проводиться экстренные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений недействительны, а из-за внеплановых ограничений в столице также не будут работать сирены воздушной тревоги.

За сообщениями о возможной угрозе с воздуха, как подчеркивают в КГГА, жители Киева могут следить в приложении "Киев Цифровой", Telegram-канале госадминистрации, или с помощью радиоприемников — "Киев" 98 FM и "Украинское радио" 105 FM.

[ + – ] 18 ноября будут действовать экстренные отключения электроэнергии в Киеве

Помимо этого, экстренные отключения электроэнергии были введены в Киевской области. Пресс-центр компании ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил, что более жесткие ограничения начали действовать в столичном регионе также по распоряжению "Укрэнерго".

[ + – ] 18 ноября будут действовать экстренные отключения электроэнергии в Киевской области

Отметим, что власти Киева рассматривают сценарий полного блэкаута. По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, в зимний период из-за наступления холодов увеличивается уровень потребления электроэнергии, из-за чего на объектах энергоинфраструктуры могут произойти новые аварии.

Также сообщалось, что экстренные отключения электроэнергии в Украине могут стать более длительными. Бытовым потребителям, как предупреждали в "Укрэнерго", необходимо готовиться к наихудшему сценарию с возможным блэкаутом, если российские войска продолжат наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры.