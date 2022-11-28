Как вызвать скорую в Киеве, когда нет света: в КГГА опубликовали инструкцию

В случае проблем со связью жители столицы могут воспользоваться резервными номерами "скорой", написать на электронную почту, отправить СМС или обратиться в пункты базирования бригад экстренной медицинской помощи.

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В Киевской городской государственной администрации рассказали об альтернативных способах вызова скорой помощи в случае проблем со связью. Информацию опубликовали на официальном Telegram-канале КГГА.

Прежде чем прибегать к альтернативным способам вызова скорой помощи жителям украинской столицы советуют набрать номер 103 несколько раз. Если попытки не увенчались успехом, киевляне могут позвонить по одному из резервных номеров:

Мобильные:

0672481446

0672481439

0672481438

0672481436

0672481437

0672481435

0672481434

0672481403

0674116176.

Стационарные:

235-71-30

235-80-54

235-80-58

235-80-59

234-71-28

234-01-75

235-80-24

235-42-53

235-80-56

234-75-43

234-72-94

Также можно набрать стационарные номера локальных подстанций или пунктов базирования бригад "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":

235-30-57

536-19-11

258-31-90

400-61-12

280-22-49

433-97-47

518-26-88

245-88-15

245-88-16

456-44-77

515-26-07

546-18-76

573-82-83

485-11-18.

Если нет мобильной связи, но есть интернет, в КГГА советуют обратиться на электронную почту [email protected] В письме нужно указать причину обращения, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Пользователи компании "Киевстар" могут вызвать "скорую", отправив СМС-сообщение на номер 10003. В сообщении необходимо написать причину вызова, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Киевлянам также предлагают подойти к пунктам базирования бригад экстренной медицинской помощи, больнице, полиции, ГСЧС или пунктам обогрева. Кроме того, можно попробовать остановить автомобиль "скорой", полиции, спасателей, чтобы попросить о помощи.

Напомним, что в департаменте КГГА опровергли сообщения об эвакуации из столицы. В Киеве собираются оборудовать примерно по 100 пунктов обогрева в каждом районе города.

Фокус также писал, что из-за ракетных атак ВС РФ столичное метро работает в ограниченном режиме. По этой же причине остановлен электротранспорт в Харькове.

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