Как вызвать скорую в Киеве, когда нет света: в КГГА опубликовали инструкцию
В случае проблем со связью жители столицы могут воспользоваться резервными номерами "скорой", написать на электронную почту, отправить СМС или обратиться в пункты базирования бригад экстренной медицинской помощи.
В Киевской городской государственной администрации рассказали об альтернативных способах вызова скорой помощи в случае проблем со связью. Информацию опубликовали на официальном Telegram-канале КГГА.
Прежде чем прибегать к альтернативным способам вызова скорой помощи жителям украинской столицы советуют набрать номер 103 несколько раз. Если попытки не увенчались успехом, киевляне могут позвонить по одному из резервных номеров:
Мобильные:
0672481446
0672481439
0672481438
0672481436
0672481437
0672481435
0672481434
0672481403
0674116176.
Стационарные:
235-71-30
235-80-54
235-80-58
235-80-59
234-71-28
234-01-75
235-80-24
235-42-53
235-80-56
234-75-43
234-72-94
Также можно набрать стационарные номера локальных подстанций или пунктов базирования бригад "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":
235-30-57
536-19-11
258-31-90
400-61-12
280-22-49
433-97-47
518-26-88
245-88-15
245-88-16
456-44-77
515-26-07
546-18-76
573-82-83
485-11-18.
Если нет мобильной связи, но есть интернет, в КГГА советуют обратиться на электронную почту [email protected] В письме нужно указать причину обращения, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.
Пользователи компании "Киевстар" могут вызвать "скорую", отправив СМС-сообщение на номер 10003. В сообщении необходимо написать причину вызова, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.
Киевлянам также предлагают подойти к пунктам базирования бригад экстренной медицинской помощи, больнице, полиции, ГСЧС или пунктам обогрева. Кроме того, можно попробовать остановить автомобиль "скорой", полиции, спасателей, чтобы попросить о помощи.
Напомним, что в департаменте КГГА опровергли сообщения об эвакуации из столицы. В Киеве собираются оборудовать примерно по 100 пунктов обогрева в каждом районе города.
Фокус также писал, что из-за ракетных атак ВС РФ столичное метро работает в ограниченном режиме. По этой же причине остановлен электротранспорт в Харькове.
Еще мы писали, что ДТЭК вводит более жесткие ограничения электроэнергии в Киевской области. Граждан предупреждают, что во время отключения света сирены воздушной тревоги не работают.