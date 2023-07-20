В Украине запустят онлайн-бронирование платных камер в СИЗО

В Украине стала популярной услуга бронирования платных камер в СИЗО

В Украине планируют запустить онлайн-бронирование платных камер в СИЗО. Об этом сообщил министр Юстиции Денис Малюська во время телемарафона.

По его словам, такая идея появилась из-за большого спроса. Платные камеры функционируют по всей Украине. В частности, они "всегда в дефиците" в Киевском следственном изоляторе, где есть целый корпус платных камер. С появлением онлайн-бронирования этот процесс станет прозрачным.

"Мы не рассчитывали, что будет настолько большой спрос на платные камеры. Поэтому планируем запустить возможность бронирования места там онлайн. Будет вроде букинга с возможностью становиться в очередь", — сказал Денис Малюська.

Он отметил, что деньги от платных камер позволяют изоляторам все содержать в более-менее надлежащем состоянии и ремонтировать собственные помещения.

В свою очередь стоимость платной камеры в каждом изоляторе разная.

В частности, в Киевском СИЗО сутки стоят 2 тысячи гривен, неделя — 8 тысяч, а месяц — 12 тысяч гривен. Тогда как меньше всего стоит камера в Ивано-Франковском учреждении исполнения наказаний: 290 гривен за сутки, 991 — за неделю и 1699 гривен за месяц. Оплатить камеру можно на сайте Дома юстиции.

Напомним, ранее глава Министерства юстиции рассказывал о возможности находиться в платной камере СИЗО повышенной комфортности. Оплатить себе камеру можно онлайн, однако также можно купить "подарочные сертификаты" для друзей.

Фокус также писал о том, как выглядит платная камера СИЗО. В камере есть холодильник, кондиционер, телевизор.