Приложение с ИИ помогло сбить российские ракеты: воспользоваться может любой украинец

По словам разработчика, сообщения от мирных жителей дополнили картину воздушного боя и подсказали, где ловить X-101 и "Калибры".

Во время массированного обстрела 26 июля мобильное приложение "єППО" помогло украинским войскам противовоздушной обороны сбить 36 ракет "Калибр" и X-101, запущенных Россией. Об этом на своей странице в Facebook отчитался представитель группы разработчиков "Технари" Геннадий Сульдин.

По его словам, 530 украинцев воспользовались приложением, чтобы обеспечить безопасность своих соотечественников. Увидев или услышав низко летящую российскую ракету, они нажали соответствующую кнопку в "єППО" и тем самым сообщили об угрозе.

После этого искусственный интеллект системы обрабатывал сообщения и указывал военным местоположение ракет в виде точек на цифровой карте. Кроме того, алгоритмы составили траектории полета, учитывая наиболее вероятные направления и скорости целей, прогнозируя, где они будут через несколько минут.

"Визуализированные для военных данные эффективно дополнили радиолокационную картину воздушного боя и существенно улучшили ситуационную осведомленность подразделений ПВО", — отметил Геннадий Сульдин. — "Большое спасибо всем тем, кто сегодня или раньше извещал ПВО о ракетах или Щахедах и помогал сбить летающее болотное дер*мо. Кто позаботился о безопасности других украинцев. Поклон вам, лучшие, за избавление от возможных смертей, увечий или ранений гражданских и военных. Мы точно знаем, что сегодня программа єППО была полезна для наших стражей Неба".

Приложение "єППО" от украинских разработчиков появилось в магазине Google Play в октябре 2022 года. С его помощью пользователи могут сообщить ВСУ о различных воздушных угрозах: дронах-камикадзе, ракетах, вертолетах и самолетах. Для этого необходимо запустить программу, авторизоваться через сервис "Дія" (при первом запуске), выбрать предполагаемый тип объекта нажатием кнопки и направить телефон в направлении его движения.

Россияне часто запускают свои ракеты низко, чтобы радарам и радиолокаторам было сложнее их обнаружить в полете. В итоге у Сил обороны Украины довольно мало времени, чтобы сбить угрозу в небе. Группа "Технари" из Одессы решила выпустить приложение, чтобы любой украинец мог своевременно сообщить об опасности и помочь ПВО.

26 октября с помощью приложения "єППО" в Украине впервые сбили крылатую ракету. Как рассказал Сульдин, украинские зенитчики получили через систему данные о приближении "Калибра" и поразили его с помощью ПЗРК "Игла".

Писали также, что в Новый год приложение "єППО" помогло ВСУ сбить два дрона-камикадзе Shahed. Оно также упростило отслеживание ракет над Украиной.