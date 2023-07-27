США ощутили на себе удар Китая: Пентагон срочно ищет источники галлия для своих чипов

Торговая и санкционная война дала первые результаты – без китайского галлия военпром США не может производить военную технику и радары.

Пентагон в срочном порядке планирует к концу года заключить с американскими или канадскими компаниями первый контракт на поставки галлия, который нужен для полупроводников, используемых в системах РЛС и РЭБ, сообщает Bloomberg.

Галлий используется в радарах ВМФ на кораблях для противовоздушной и противоракетной обороны, а также в армии и морской пехоте в наземных радарах для обнаружения ракет, артиллерии, минометов, крылатых ракет, а также пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Из 47 материалов, чистая зависимость США от импорта которых превышает 50%, Китай является либо единственным, либо одним из ведущих источников импорта для 25 материалов, включая галлий, согласно Геологической службе США.

Галлий и германий — занимают крошечный сегмент рынка металлов по сравнению с промышленными металлами, такими как медь или алюминий, но они играют незаменимую роль в нескольких важнейших промышленных секторах, включая полупроводники, солнечные батареи и спутники.

Пентагон, у которого есть запасы германия, но не галлия, планирует использовать свои полномочия в соответствии с Законом об оборонном производстве и сосредоточить внимание на извлечении галлия из отходов других продуктов, об этом заявил представитель ведомства Джефф Юргенсен. Благодаря этому закону власти США направляют инвестиции в ключевые секторы внутренней промышленности для обеспечения целей национальной безопасности, таких как запасы средств индивидуальной защиты, которые использовались во время пандемии коронавируса.

"Извлечение, а не добыча — это самый быстрый способ сделать материалы более доступными в США", — заявили в Пентагоне. Средства в рамках Закона об оборонном производстве ранее никогда не выделялись на проекты по переработке полезных ископаемых.

Рынок галлия очень маленький, но очень важный для развития высоких технологий Фото: Фото из открытых источников

Галлий и германий обычно извлекаются при добыче других материалов. Но перерабатывать и очищать их дорого, поэтому западные компании часто обращаются с ними как с отходами, в то время как Китай стал доминировать в поставках. Китай перекрыл поставки галлия и германия в качестве ответа, на санкции со стороны США, Японии и Нидерландов, которые запретили поставлять китайцам литографическое оборудование и технологии для производства в КНР своих процессоров.

"Как только другие страны, например Германия или США начнут обращать больше внимания на получение галлия и германия, то цена упадет и проблем не будет. Но, конечно, какое-то время Китай сможет бравировать высокой ценой на эти металлы", — говорит Кристофер Экклстоун, руководитель аналитической компании Hallgarten & Co. "То же самое происходило и с другими материалами, такими как сурьма, вольфрам и редкоземельные элементы", — добавил эксперт.

Ранее мы писали, что несмотря на санкции со стороны США и их союзников в области высоких технологий, в Китае продают "санкционные" чипы для ИИ. В КНР их можно приобрести по завышенной цене у "нужных людей".