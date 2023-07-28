Дроны "Ланцет" можно сбивать "экзотическими" минами: почему их до сих пор не применяют

В мире существует много вариантов противовертолетных мин и теоретически их можно приспособить для борьбы с беспилотниками, но нужно кое-что переделать.

Российские дроны "Ланцет" являются одной из самых больших угроз для ВСУ и с ними не легко бороться. Однако по мнению эксперта сайта Defense Express, можно разработать новые способы их уничтожения применив противовертолетные мины, которые так и не нашли своего применения. Их в свое время пытались создать многие страны, но в итоге массового распространения эти боеприпасы не получили.

Как и кто разрабатывал противовертолетные мины

Работы в направлении создания противовертолетных мин берут свое начала еще в 70-х годах прошлого столетия, когда США разработали зенитную ракету по проекту SIAM. Через 20 лет, уже в 90-х, свои разработки болгарский Institute of Metal Sciences и австрийская Hirtenberger.

Мины AHM-200-1, AHM-200-2 и 4AHM-200-100 болгарской разработки Фото: Из открытых источников

Конечно, в этом вопросе Россия старалась не отставать от конкурентов и на концепции "ударного ядра" от болгарской мины AHM-200 создали свой вариант – противовертолетную мину ПМО. Он более совершенная, поскольку, в отличие от болгарского "собрата" имеет угол обзора в 360 градусов и оснащена системой инфракрасных датчиков вместо примитивной РЛС в болгарском варианте.

Противовертолетная мина армии России Фото: Из открытых источников

Кстати. Систему инфракрасных датчиков имеет и мина Helker от австралийской Hirtenberger. У нее есть и звуковые и лазерные датчики, которые могут засечь вертолет врага с зоной поражения до 150 метров с гарантированием пробития 2-мм стали.

Почему противовертолетные мины не популярны

Все, как всегда, упирается в конечную стоимость продукта и большие риски применения. Мины достаточно дорогие в производстве из-за высокотехнологичной начинки, а заминированная с их помощью территория создает угрозу и своим вертолетам. К тому же, современные боевые вертолеты если и летают низко, в зоне поражения мин, то их легко сбить обычными и более дешевыми средствами ПЗРК, чего не скажешь о небольших и быстрых дронах-камикадзе.

Мины против дронов и важный нюанс

Такие мины, по мнению эксперта сайта, можно модифицировать для борьбы с беспилотниками, особенно против низколетящих моделей. Но в этом случае нужно решить проблему их дороговизны. Подобные мины должны быть дешевы в производстве – это главная составляющая успеха их массового внедрения в войсках. По мнению эксперта, на эту роль хорошо подходит болгарская линейка мин 4AHM-200-100. Ее дорогостоящий сенсорный блок остается невредимым после запуска мины и активации системы.

Однако и тут есть проблема. Такую мину нужно обязательно оснастить детектором дронов, который способен засечь малоразмерную цель, да еще и состоящую из композитных материалов. Тут не обойтись без дорогостоящих тепловизионных и инфракрасных датчиков. При этом они должны быть настолько совершенными, чтобы не путать небольшой беспилотник с пролетающей птицей. Впрочем, такие разработки уже есть, но все упирается в конечную стоимость продукта, утверждает эксперт Defense Express.

Мы уже рассказывали, что ВСУ вскоре получат высокотехнологичное средство для борьбы с "Ланцетами". Украинское предприятие "Антидрон Україна" анонсировало выпуск экспериментального ружья, которое поможет бороться с этими беспилотниками.

Так же соучредитель компании DroneUA рассказал, чем Украина ответит на российские дроны "Ланцет". По его словам, Украине не должна подстраивать свое производство БПЛА под какую-то модель дронов, которую выпустила российская сторона.