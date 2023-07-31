"Законы физики не обмануть": военный раскрыл, могут ли россияне глушить Starlink ВСУ

По словам Сергея Флэша, глобальной угрозы для спутниковой связи в Украине пока нет, но военным нужно принять меры предосторожности на передовой.

Россияне создают проблемы в работе спутникового интернета Starlink на фронте, но их возможности сильно ограничены. Об этом написал в своем Facebook украинский военный эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

По его словам, российские войска вполне способны "заглушить" спутниковый интернет Starlink, подавив передачу сигналов между спутниками и терминалами, но только если смогут установить антенну РЭБ на высоком здании и под большим углом. В таком случае у ВСУ действительно возникают проблемы с приемом сигнала, но только на расстоянии около 500 метров, утверждает Сергей. Кроме того, для такой задачи требуются специфические антенны, которые легко заметить и опознать.

"Россияне могут затянуть такой РЭБ на высотку, элеватор или башню мобильной связи и под очень большим углом сверху мешать Starlink принимать сигналы со спутников. Я опробовал такой вариант, он работает буквально 500 метров", — написал эксперт. — "Ни россияне, ни марсиане не могут обмануть законы физики".

Сергей Флэш добавил, что ситуацию уже мониторят в Генштабе ВСУ, и за последние несколько месяцев известно лишь об одном случае применения средства РЭБ против Starlink. "Заглушить" сигнал спутниковой связи довольно сложно, и срабатывает такой способ только в определенных ситуациях. Практику "глобальной угрозы нет", однако украинские воины должны учитывать подобную угрозу и заранее готовиться к ним.

Сергей Бескрестнов посоветовал для противодействия подобным попыткам ВС РФ устанавливать антенны для Starlink в безопасных местах: глубоко прикапывать их в землю, готовить плотные сетки из профнастила, сооружать специальные простые колодцы из того же профнастила.

По словам Сергея, противник постоянно пытается придумать новые способы, чтобы оставить ВСУ без интернета на фронте и к этому надо быть готовыми. Мы уже писали, что Роберт Бровди, командир роты ударных БпАК "Птахи Мадяра" 59-й ОМПБр с позывным "Мадяр", в Telegram-канале сообщил о применении оккупантами на "нуле" (линии боестолкновений на фронте) особой системы РЭБ, которая через Ku-диапазон может глушить Starlink. Однако он ожидает, что скоро оккупанты доберутся и до важнейшего Ka-диапазона.

Ранее Фокус сообщал, что Илон Маск по своему желанию больше не отключит Stalink для ВСУ. Пентагон купит для Украины до 500 терминалов для спутникового интернета.