ПВО будел легче работать: хакеры взломали почту офицера РФ, причастного к ракетным ударам

В письмах Владимира Касаткина нашлось много документов, которые раскрывают методы работы и проблемы ВС РФ.

Украинские хакеры из команды "Кибер Сопротивление" взломали почту подполковник Владимира Касаткина — начальника отделения боевого применения российской воинской части 41520, которая базируется на аэродроме Северный в городе Иваново. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm изучили письма и представили наиболее интересную информацию в своем расследовании.

Исследователи уже давно собирают данные об офицерах Центра боевого применения и переучивании летного состава на аэродроме Северный, где россияне разместили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У, которые помогают обстреливать Украину ракетами. Российские войска применяют такие самолеты для выявления воздушных и надводных целей, для наведения истребительной и ударной авиации на воздушные, наземные и морские цели, кроме того может служить воздушным командным пунктом.

Российский самолет А-50 Фото: Telegram

На этот раз под "прицел" попал Владимир Касаткин 1977 года рождения, который отвечает за подготовку расчетов боевого применения. InformNapalm отыскали паспортные данные подполковника, а также справку, датированную 2021 годом, согласно которой он проходит службу в воинской части № 41520. Они также выяснили, что у Владимира Касаткина есть жена Ирина и сын Максим, показали их паспорта. Хакеры добыли телефонную книгу военного, в ней оказались номера оперативных дежурных командных пунктов аэродромов Саваслейка, Крымск, Липецк, Ростов.

Паспорт подполкника ВС РФ Владимира Касаткина Фото: InformNapalm

В 2017 году Касаткин служил в Сирии, где был задержан военной полицией. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нецензурно выразился в адрес своего коллеги за "ненависть к авиации и презрение к летчикам".

В электронной почте Владимира Касаткина нашлось много писем, содержащих доклады, приказы и другие военные документы. В частности, исследователи показали материалы, касающиеся смены штата и переподчинения Центра, а также данные о подготовке комплексов А-100, призванных заменить советские самолеты А-50. Что касается последних, то получена информация о работе систем связи, мониторинга и фиксации, о тренажерах для подготовки экипажа А-50 и Ил-22.

Не меньший интерес представляют "Курсы боевой подготовки" ВС РФ, в которых указано количество летных часов, необходимое для присвоения пилотам квалификационных разрядов, а также методички, где показаны изображения с интерфейсами российских систем для наведения и сопровождения самолетов. Такие материалы показывают как россияне запускают А-50, сколько времени тратят с момента отдачи приказа до взлета борта, какова скорость их реагирования и с какими проблемами они сталкиваются.

Интерфейс российской системы Фото: InformNapalm Интерфейс российской системы Фото: InformNapalm

Аналитиков заинтересовал приказ на отработку мер по профилактике правонарушений среди военнослужащих во временно оккупированном Донецке вместе с так называемым "ГАИ ДНР". Пока неясно, как именно офицер связан с Донецкой областью, однако, как считают в InformNapalm, переписки свидетельствуют о прямом участии России в войне на Донбассе с 2014 года, поскольку российские офицеры разных уровней и подразделений были очень тесно вплетены в систему управления военными и террористическими формированиями в регионе.

Полученную информации аналитики обещают передать правоохранительным органам, занимающимся фиксацией военных преступлений, чтобы подполковника Касаткина привлекли к ответственности на будущем трибунале. Далеко не все сейчас можно опубликовать, однако InformNapalm намекнула, что письма из его почты компрометируют и других российских офицеров, некоторые из них, вероятно, имеют отношение к белорусской авиабазе "Мачулищи", откуда взлетают самолеты для нанесения ударов по Украине.

"Рожденный касаткой — летать не будет. Мы будем скучать по презентациям и докладам подполковника Касаткина по ДРСО А50У. А чтобы нашей ПВО было легче работать — публикуем их. Мачулищам привет", — прокомментировала группа "Кибер Сопротивление" в своем Telegram-канале.

Ранее украинские хакеры раскрыли офицеров ВС РФ, причастных к обстрелам Мариуполя. Специалисты "Кибер Сопротивления" взломали почту и установили личности военных, которые служат на аэродроме Приморско-Шахтерск, откуда взлетают бомбардировщики.

30 июля хакеры "поздравили" моряков с днем ВМС РФ, отправив в подарок компьютерные вирусы. Они разослали сообщения оккупантам в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp.