США испугались старых чипов из Китая: в чем причина и во что выльется "война процессоров"

Американские чиновники считают, что срочная постройка фабрик в КНР по производству устаревших чипов грозит экономике США.

Официальные лица США все больше обеспокоены ускоренным наращиванием в Китае производства дешевых устаревших процессоров по 28-нм технологиям, сообщает Bloomberg. В Америке все больше обсуждают методы, которые позволят сдержать возможный наплыв этих дешевых чипов на мировой рынок, что способно негативно повлиять на производителей микроэлектроники в США и Европе.

Высокопоставленные чиновники ЕС и США опасаются, что в будущем китайские компании могут заполонить рынок устаревшими чипами, вытеснив конкурентов западных конкурентов из бизнеса, как это случилось с солнечными панелями. То же самое касается и энергосбережения, а именно аккумуляторных систем. "В этой сфере активно используются обычные и не самые совершенные микросхемы, а значит тут единолично лидирует Китай", — заявил Питер Веннинк, главный исполнительный директор ASML.

Несмотря на то, что президент Джо Байден ввел санкции на поставки высокотехнологичного оборудования в Китай и подключил к этому механизму Японию и Нидерланды, как главных поставщиков подобного оборудования, Пекин в качестве ответа стал вкладывать огромные деньги в постройку новых фабрик, которые способны выпускать пусть и не самые "продвинутые" чипы, но вполне актуальные процессоры десятилетней давности, которые массово используются в недорогой электронике, военной продукции и промышленности (в том числе для ракет и радаров).

На данный момент Пекин вложил миллиарды в заводы по производству так называемых устаревших чипов, которые не были запрещены и могут свободно продаваться в США и ЕС. Китайский лидер по производству микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corp. , получила около 20% прошлогодних продаж от клиентов из США, включая Qualcomm Inc., несмотря на то, что американское правительство внесло ее в черный список, но на поставки "старых" чипов запрета нет. По прогнозам торговой группы SEMI, к 2026 году в Китае построят 26 фабрик, использующих пластины диаметром 200 и 300 мм, что сопоставимо с 16 заводами в Америке.

Прогноз о количестве построенных фабрик по производству микроэлектроники в мире Фото: Скриншот

Ответ от Вашингтона все еще не готов. "Информация собирается, сроки рассматриваются", — сказал Bloomberg собеседник из администрации Байдена. США и Европа пытаются наладить собственное производство чипов, чтобы уменьшить зависимость от Азии. Правительства выделили государственные деньги на поддержку местных заводов, в том числе 52 миллиарда долларов, выделенные администрацией Байдена на поддержку местных производителей микроэлектроники. Однако те пока не слишком активны в своих инвестициях в этот сегмент, потому что опасаются конкурировать с доступными по цене китайскими аналогами. Инвесторы ждут решения Байдена и стран союзниц: каким будет ответ Запада на экспансию китайских устаревших, но таких востребованных чипов?

Ранее США, Япония и Нидерланды, запретили поставлять китайцам литографическое оборудование и технологии для производства в КНР своих процессоров. В ответ на это Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия, которые имеют решающее значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электротранспортной промышленности.

В данный момент Пентагон срочно ищет источники галлия для своих чипов. Без китайского галлия военпром США не может производить военную технику и радары.