"Передайте эти деньги ВСУ": мальчик попросил купить для военных дрон (видео)

Волонтеры купили беспилотник DJI MAVIC 3 Fly More Combo, назвали его именем любимого героя ребенка в компьютерной игре и передали бойцам 47-й бригады ВСУ.

Восьмилетний Маркиян со Львова передал волонтерам $12, которые собирал на игру, и попросил купить за них дроны для Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook в среду, 2 августа написал волонтер Сергей Притула.

Волонтер сфотографировал и опубликовал в соцсети письмо мальчика, которое тот прислал.

"Я хотел купить "Роблоксы" (компьютерная игра, — ред.). Передайте эти деньги на дроны нашим ВСУ. Напишите, пожалуйста, на одном дроне "Ксинис": это мой герой в "Роблоксе", — написал Маркиян.

Мальчик со Львова попросил волонтеров купить для ВСУ дроны Фото: Сергей Притула/Facebook

В свою очередь Притула поблагодарил мальчика и сообщил, что его просьба исполнена.

"Маркиян собрал 12 долларов. Но… передумал. Маркиян передал эти сбережения нам в фонд. Кто мы такие, чтобы отказать такому замечательному парню?" — написал он.

Деньги, переданные мальчиком добавили к уже собранным средствам и приобрели для бойцов Вооруженных сил Украины DJI MAVIC 3 Fly More Combo. Беспилотник передали в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура". Военные записали для Маркияна короткое видео, в котором поблагодарили за помощь и показали дрон с позывным "Ксинис". Бойцы добавили, что этот беспилотник уже помог им бороться с российскими оккупантами.

В апреле 2023 года стало известно о том, что "мальчик" с банки сгущенки помогает украинской армии. Известный одесский историк, краевед и общественный деятель Александр Бабич с начала полномасштабного вторжения РФ организовал волонтерскую группу.

А в августе 2022 года мальчик Сережа из Чернигова собрал 64 тысячи гривен на ВСУ. Восьмилетний патриот насобирал большую сумму, исполняя на улице города украинские песни. Он согласился, что деньги будут потрачены на ремонт трофейного танка.